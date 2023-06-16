Jelang Laga Timnas Gibraltar vs Prancis, Mike Maignan Dipuji Habis-habisan oleh Jules Kounde

JELANG laga Timnas Gibraltar vs Prancis, Mike Maignan dipuji habis-habisan oleh Jules Kounde. Kedua pemain Timnas Prancis tersebut bakal diandalkan di lini pertahanan ketika menghadapi Gibraltar.

Les Bleus – julukan Timnas Prancis – bakal menghadapi Gibraltar pada pertandingan lanjutan Grup B Kualifikasi Piala Eropa 2024. Laga ini akan dimainkan di Stadion Algarve, Portugal, Sabtu 17 Juni 2023 dini hari nanti WIB.

Jules Kounde dikenal sebagai bek tangguh di Barcelona. Namun, pertahanan Timnas Prancis juga akan bergantung kepada kiper AC Milan, Mike Maignan. Menurut Kounde, Maignan memiliki kualitas yang luar niasa.

"Sejak kembali dari cedera dia luar biasa. Apakah dia membuat saya terkesan? Tidak, karena dia sudah (pantas) bermain di level ini," ucap Jules Koundé dilansir dari Tuttomercato, Jumat (16/6/2023).

Kounde mengulas kualitas terbaik Maignan, yang mana sangat teliti. Dia pun mengaku sangat senang dapat bekerja sama dengan Maignan.