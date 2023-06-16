Pemain Bintang Timnas Argentina dari Alejandro Garnacho hingga Emiliano Martinez Ngebet Ingin ke Indonesia

PEMAIN bintang Timnas Argentina dari Alejandro Garnacho hingga Emiliano Martinez ngebet ingin segera ke Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan sejumlah pemain La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- diunggah di Intagram pribadinya masing-masing.

Skuad Timnas Argentina di bawah asuhan Lionel Scaloni akan menguji Timnas Indonesia dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB. Sayangnya, tiga bintang Timnas Argentina yakni Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi dipastikan absen di laga tersebut.

Kepastian itu disampaikan pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni setelah menjalani laga kontra Australia di FIFA Matchday Juni 2023 di Workers Stadium, Beijing, China, pada Kamis 15 Juni 2023 malam WIB. Pada laga tersebut, Argentina mengalahkan Australia 2-0 via gol Lionel Messi (2’) dan German Pezzella (68’).

Awalnya, Lionel Scaloni memang membawa 27 pemain untuk menghadapi Australia. Namun, setelah Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi dipastikan absen di laga Timnas Indonesia vs Argentina, La Albiceleste praktis hanya membawa 24 pemain ke Tanah Air.

Saat ini, skuad Timnas Argentina diketahui telah berangkat dari China menuju Indonesia untuk melakoni laga uji coba melawan skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia. Menariknya, sejumlah bintang Timnas Argentina dari Alejandro Garnacho hingga Emiliano Martinez ngebet ingin segera ke Indonesia.

Hal itu diketahui ketika Alejandro Garnacho, Emiliano Martinez, hingga Cristian Romero mengunggah momen saat mereka berada di bandara Beijing Capital International pada Jumat (16/6/2023) siang WIB. Emiliano Martinez mengunggah momen itu di Instagram Storiesnya @emi_martinez26.

(Enzo Fernandez (kiri) bersama Alejandro Garnacho)