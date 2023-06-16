Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Debut di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Shayne Pattynama: Ayah Akan Menyaksikan Saya dari Langit!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |16:56 WIB
Jelang Debut di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Shayne Pattynama: Ayah Akan Menyaksikan Saya dari Langit!
Shayne Pattynama siap turun di laga Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: Instagram/@s.pattynama)
JELANG debut di laga Timnas Indonesia vs Argentina, Shayne Pattynama melontarkan pernyataan yang membuat pencinta sepakbola Tanah Air terharu. Bek kiri Timnas Indonesia itu ingin mendedikasikan debutnya bersama skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia- untuk sang ayah yang telah meninggal dunia.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan bersua La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan yang dinanti-nanti publik sepakbola Indonesia itu bakal digelar di Stadion Utama Gelor Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

 Shayne Pattynama

Sayangnya, tiga bintang Timnas Argentina yakni Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi dipastikan absen pada laga tersebut. Sementara itu, Timnas Indonesia juga minus Sandy Walsh yang menderita cedera. Di sisi lain, Shayne Pattynama berpeluang menjalani debutnya pada laga kontra juara Piala Dunia 2022 tersebut.

Pasalnya, Shayne Pattynama telah melewati pemusatan latihan dalam waktu sekira enam hari bersama rekan-rekannya di Timnas Indonesia yang dinilai cukup untuk beradaptasi. Menariknya, bek kiri Viking FK tersebut memberikan pernyataan yang mengharukan jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Pemain 24 tahun itu mengatakan jika dirinya dimainkan pada laga nanti maka akan mendedikasikan debutnya untuk mendiang ayah tercinta yang telah wafat. Shayne Pattynama pun menyebut almarhum ayahnya itu akan melihat aksinya meski telah tiada.

“Untuk keluarga saya (mendedikasikan laga debutnya), untuk semuanya, terutama untuk ayah saya. Ia akan bangga sama saya, namun ia sudah tidak di sini lagi karena sudah meninggal. Akan tetapi, ayah saya menyaksikan saya dari langit dan ia akan sangat bangga kepada saya. Jadi saya akan memberikan hati saya,” kata Shayne Pattynama mengutip dari ANTARA, Jumat (16/6/2023).

