Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diajak Jadi Pemain Timnas Indonesia, Ini Respons Rekan Rafael Struick di ADO Den Haag

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |16:01 WIB
Diajak Jadi Pemain Timnas Indonesia, Ini Respons Rekan Rafael Struick di ADO Den Haag
Jordy Wehrmann ingin susul Rafael Struick bela Timnas Indonesia (Foto: Instagram/jordywehrmann)
A
A
A

DIAJAK jadi pemain Timnas Indonesia, ini respons rekan Rafael Struick di ADO Den Haag. Rekan Rafael Struick di ADO Den Haag yang dimaksud adalah pemain keturunan Indonesia, Jordy Wehrmann.

Sekadar diketahui, Jordy Wehrmann baru-baru ini diajak netizen Tanah Air untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Ajakan tersebut gara-gara gelandang ADO Den Haag itu memuji penampilan apik Rafael Struick saat debutnya membela Timnas Indonesia kontra Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, Rabu 14 Juni 2023 lalu.

Rafael Struick

Pujian Jordy Wehrmann tersebut disampaikan melalui kolom komentar unggahan Instagram pribadi Rafael Struick, @rafaelstruick. Dalam salah satu unggahan bintang anyar Timnas Indonesia itu, Jordy Wehrmann memberikan komentar dengan emoji api dan love. Tak lama kemudian, netizen Indonesia langsung mengajak pemain berdarah Indonesia-Belanda itu gabung Timnas Indonesia.

“@jordywehrmann come on to Indonesia bro. Pak @erickthohir buruan deh lini depan lokal kita ampas pak masa digendong umur bocah 20 tahun pak,” tulis komentar @syachrenal20.

“@jordywehrmann apakah Anda akan kembali ke FC Luzern setelah masa pinjaman Anda di Ado selesai? Semoga bisa segera bergabung dengan Indonesia untuk Asian Cup 2024 di bulan Januari!,” balas @deltosed.

“@jordywehrmann come to Indonesia my broo,” timpal akun @setiawan.515.

Lantas, seperti apa respons rekan Rafael Struick di ADO Den Haag itu setelah diajak jadi pemain Timnas Indonesia? Sebagai informasi, Jordy Wehrmann sempat secara blak-blakan mengakui jika dirinya pernah menjalin komunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melalui video call.

“Iya aku pernah berbicara langsung dengan head coach (Shin Tae-yong) lewat video call. Aku waktu itu sedang proses untuk pindah klub lain di Belanda,” ucap Jordy Wehrmann dikutip dari YouTube Yussa Nugraha.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192908/patrick_kluivert_dukung_jordi_cruyff_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam_pssi-IpT9_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192846/anak_john_herdman_pernnah_mengalahkan_timnas_indonesia_asuhan_shin_tae_yong_di_jakarta_fifacom-Uplu_large.jpg
Kisah Anak Kandung John Herdman Ternyata Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/50/1661651/saksi-mata-ungkap-detikdetik-kecelakaan-maut-anthony-joshua-kami-seperti-mendengar-bom-yuf.webp
Saksi Mata Ungkap Detik-detik Kecelakaan Maut Anthony Joshua: Kami Seperti Mendengar Bom
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Dinilai Layak Jadi Panutan Dunia, Bukan Cuma di MotoGP
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement