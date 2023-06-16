Diajak Jadi Pemain Timnas Indonesia, Ini Respons Rekan Rafael Struick di ADO Den Haag

DIAJAK jadi pemain Timnas Indonesia, ini respons rekan Rafael Struick di ADO Den Haag. Rekan Rafael Struick di ADO Den Haag yang dimaksud adalah pemain keturunan Indonesia, Jordy Wehrmann.

Sekadar diketahui, Jordy Wehrmann baru-baru ini diajak netizen Tanah Air untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Ajakan tersebut gara-gara gelandang ADO Den Haag itu memuji penampilan apik Rafael Struick saat debutnya membela Timnas Indonesia kontra Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, Rabu 14 Juni 2023 lalu.

Pujian Jordy Wehrmann tersebut disampaikan melalui kolom komentar unggahan Instagram pribadi Rafael Struick, @rafaelstruick. Dalam salah satu unggahan bintang anyar Timnas Indonesia itu, Jordy Wehrmann memberikan komentar dengan emoji api dan love. Tak lama kemudian, netizen Indonesia langsung mengajak pemain berdarah Indonesia-Belanda itu gabung Timnas Indonesia.

“@jordywehrmann come on to Indonesia bro. Pak @erickthohir buruan deh lini depan lokal kita ampas pak masa digendong umur bocah 20 tahun pak,” tulis komentar @syachrenal20.

“@jordywehrmann apakah Anda akan kembali ke FC Luzern setelah masa pinjaman Anda di Ado selesai? Semoga bisa segera bergabung dengan Indonesia untuk Asian Cup 2024 di bulan Januari!,” balas @deltosed.

“@jordywehrmann come to Indonesia my broo,” timpal akun @setiawan.515.

Lantas, seperti apa respons rekan Rafael Struick di ADO Den Haag itu setelah diajak jadi pemain Timnas Indonesia? Sebagai informasi, Jordy Wehrmann sempat secara blak-blakan mengakui jika dirinya pernah menjalin komunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melalui video call.

“Iya aku pernah berbicara langsung dengan head coach (Shin Tae-yong) lewat video call. Aku waktu itu sedang proses untuk pindah klub lain di Belanda,” ucap Jordy Wehrmann dikutip dari YouTube Yussa Nugraha.