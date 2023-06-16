Ternyata Segini Harga Pasaran Jordi Amat yang 3 Kali Lipatnya Marselino Ferdinan

Jordi Amat nyatanya bernilai tiga kali lipat lebih mahal daripada Marselino Ferdinan (Foto: PSSI)

TERNYATA segini harga pasaran Jordi Amat yang 3 kali lipatnya Marselino Ferdinan. Menurut data Transfermarkt per tanggal 16 Juni 2023, harga pasar kedua bintang Timnas Indonesia tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Tercatat, Jordi Amat saat ini memiliki nilai pasar sebesar Rp15,64 miliar. Angka tersebut membuat bek naturalisasi asal Spanyol itu menjadi pemain Timnas Indonesia termahal kedua setelah Sandy Walsh yang menjadi pemain paling mahal dengan harga pasar Rp34,76 miliar.

Lantas, bagaimana dengan Marselino Ferdinan? Kini, harga pasaran Marselino Ferdinan baru menyentuh angka Rp5,21 miliar. Nilai pasar wonderkid 18 tahun itu mengalami tren peningkatan dalam setahun terakhir.

Hal itu tak terlepas dari penampilan apik Marselino Ferdinan bersama Persebaya Surabaya, Timnas Indonesia U-20, hingga Timnas Indonesia senior. Namun, harga pasar gelandang 18 tahun tersebut masih lebih rendah tiga kali lipat dari harga pasar Jordi Amat.

Terlepas dari hal itu, baik Jordi Amat maupun Marselino Ferdinan sama-sama diproyeksikan Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Namun, kedua pemain skuad Garuda tersebut memiliki nasib yang berbeda.

Marselino Ferdinan tampil sebagai starter saat Timnas Indonesia ditahan imbang Palestina dengan skor 0-0 pada Rabu 14 Juni 2023 lalu. Sementara itu, Jordi Amat tidak dimainkan karena cederanya belum pulih seratus persen.