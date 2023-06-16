Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Kocak Elkan Baggott Bercanda dengan Rafael Struick dalam Latihan Timnas Indonesia Jelang Hadapi Argentina

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:23 WIB
Momen Kocak Elkan Baggott Bercanda dengan Rafael Struick dalam Latihan Timnas Indonesia Jelang Hadapi Argentina
Elkan Baggott bercanda dengan Rafael Struick dalam latihan Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
MOMEN kocak Elkan Baggott bercanda dengan Rafael Struick dalam latihan Timnas Indonesia jelang hadapi Argentina akan dibahas di sini. Elkan Baggott terlihat menirukan gerakan Rafael Struick ketika baru tiba di tempat latihan.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 kontra Argentina. Laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 19 Juni 2023 mendatang.

Timnas Indonesia

Shin Tae-yong langsung membawa skuadnya ke Jakarta pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin, sehari setelah bermain menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga itu sendiri berakhir tanpa gol.

Setibanya di Jakarta, Timnas Indonesia langsung melaksanakan latihan di Senayan. Ada momen unik ketika mereka tiba di lapangan yang melibatkan dua pemain keturunan, Elkan Baggott dan Rafael Struick, sebagaimana video yang beredar di media sosial TikTok oleh akun @loveetimnasss.

Struick yang berjalan lebih dulu terlihat melambai kepada para fans yang ada di hadapannya. Elkan berjalan di belakangnya sambil senyum-senyum karena Struick melakukan itu sendirian, tanpa dilakukan oleh para pemain lainnya.

