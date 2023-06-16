Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Main di Kasta Teratas Liga Belanda, Ilias Alhaft Lebih Mematikan ketimbang Rafael Struick?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:34 WIB
Main di Kasta Teratas Liga Belanda, Ilias Alhaft Lebih Mematikan ketimbang Rafael Struick?
Ilias Alhaft dirumorkan bakal jadi pemain naturalisasi Indonesia lainnya (Foto: Laman resmi FC Noah)
MAIN di kasta teratas Liga Belanda, Ilias Alhaft lebih mematikan ketimbang Rafael Struick? Nama Ilias Alhaft sedang ramai diperbincangkan di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

Penyebabnya karena ketika merayakan keberhasilan sang klub, Almere City, promosi ke kasta teratas Liga Belanda 2023-2024 pada Senin 12 Juni 2023, Ilias Alhaft kedapatan membentangkan bendera Indonesia.

Ilias Alhaft

Sekadar diketahui, Ilias Alhaft memang memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang juga memiliki keturunan Maroko. Setidaknya, keputusan Ilias Alhaft membentangkan bendera Indonesia telah menunjukan bahwa pesepakbola 26 tahun ini bangga memiliki darah Indonesia.

Sekarang yang jadi pertanyaan, tertarikkah Ilias Alhaft dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk membela Timnas Indonesia? Baru-baru ini Ilias Alhaft kedapatan video call dengan staff ahli Kemenpora yang mengurusi diaspora, Hamdan Hamedan.

Hal ini seakan mengidikasikan Ilias Alhaft tertarik membela Timnas Indonesia. sekarang bola ada di tangan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Jika Shin Tae-yong mengajukan kepada PSSI untuk menaturalisasi Ilias Alhaft, federasi sepakbola Indonesia itu dipercaya bakal membantu prosesnya.

Jika Ilias Alhaft pada akhirnya dinaturalisasi, apakah eks pemain Sparta Rotterdam ini bisa menjadi tambahan kekuatan yang bagus bagi skuad Garuda? Berhubung sudah berusia 26 tahun, secara kematangan mental dan permainan Ilias Alhaft sudah memilikinya.

Halaman:
1 2
      
