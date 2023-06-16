Mengintip Besaran Gaji Fantastis Lionel Messi dari Klub Barunya Inter Miami

MENGINTIP besaran gaji fantastis Lionel Messi dari klub barunya, Inter Miami. Belum lama ini, La Pulga –julukan Lionel Messi- telah memutuskan masa depannya untuk bergabung dengan Inter Miami, klub yang berkompetisi di Major League Soccer (MLS) Amerika Serikat.

Megabintang 35 tahun itu resmi berlabuh ke Inter Miami setelah kontraknya dengan Paris Saint-Germain (PSG) habis pada akhir Juni 2023 ini. Kepastian Lionel Messi merapat ke Inter Miami diumumkan pada Kamis (8/6/20223) dini hari WIB lalu.

Sekarang yang jadi pertanyaan, berapakah besaran gaji fantastis Lionel Messi dari klub barunya itu? Menurut laporan dari berbagai media barat, Lionel Messi menerima gaji sekira 53,7 juta dolar AS atau sekitar Rp780 miliar per tahun.

Angka tersebut tentu jauh lebih banyak dari gaji sang megabintang asal Argentina itu saat di Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG) yang hanya mencapai sekira 41 juta dolar AS atau Rp609 miliar per tahun. Sementara itu, laporan dari Spanyol mengklaim gaji La Pulga di Inter Miami bisa bernilai 54 juta dolar AS per musim.

Terlepas dari angka yang belum pasti, Lionel Messi hampir menjadi pesepakbola dengan bayaran tertinggi di MLS. Saat ini, Xherdan Shaqiri dari Chicago Fire menjadi penghasil tertinggi dengan gaji 8,1 juta dolar AS, menurut laporan Spotrac.

BACA JUGA:

Kemudian menurut Fox Soccer, Lionel Messi akan menjadi atlet dengan bayaran per tahun tertinggi kelima di Amerika Serikat. Untuk saat ini, bayaran atlet profesional terbesar di Amerika Serikat masih menjadi milik bintang Phoenix Suns, Devin Booker, dan jagoan Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns yang dibayar 56,1 juta dolar AS (Rp834 miliar) per tahun.