HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berpeluang Besar Jadi Starter di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Shayne Pattynama Siap Habis-habisan Demi Garuda!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:04 WIB
Shayne Pattynama siap habis-habisan demi bawa Timnas Indonesia berjaya lawan Argentina (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

PEMAIN naturalisasi Timnas Indonesia, Shayne Pattynama punya peluang besar jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Sebab itu, dirinya tak akan menyiakannya dan berjanji habis-habisan demi nama baik skuad Garuda.

“Ini sangat gila, dengan para fans akan sangat bagus. Saya sangat menantikan pengalaman yang indah dengan 80 ribu fans, saya tidak sabar bermain untuk negara saya, akan sangat indah,” kata Shayne Pattynama kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia.

Shayne Pattynama

(Shayne Pattynama punya peluang besar jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Argentina)

Seperti diketahui, Shayne Pattynama memang belum melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia. Pada pertandingan yang berakhir imbang 0-0 melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023, ia masih menghiasi bangku cadangan.

Hal tersebut karena persiapannya yang mepet. Mengingat, Shayne Pattynama menjadi pemain terakhir yang bergabung ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia.

Meski begitu, Shayne Pattynama punya peluang besar jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Pertandingan itu sendiri dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin 19 Juni 2023.

Pemain Viking FK itu benar-benar tidak sabar menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Shayne Pattynama juga menantikan dukungan dari gemuruh suporter yang nantinya akan memadati SUGBK pada lawa melawan Argentina.

