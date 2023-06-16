Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Poin di Ranking FIFA yang Didapat Timnas Indonesia jika Menang, Imbang, atau Kalah dari Argentina di SUGBK

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:41 WIB
Poin di Ranking FIFA yang Didapat Timnas Indonesia jika Menang, Imbang, atau Kalah dari Argentina di SUGBK
Timnas Indonesia mempersiapkan diri untuk menghadapi Argentina (Foto: PSSI)
A
A
A

POIN di ranking FIFA yang didapat Timnas Indonesia jika menang, imbang, atau kalah dari Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan digelar pada Senin 19 Juni 2023 mendatang.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – diagendakan melakoni dua pertandingan di FIFA Matchday Juni 2023. Yang pertama sudah dilakoni kontra Palestina pada Rabu 14 Juni 2023 lalu.

Timnas Indonesia

Kala itu, Timnas Indonesia tampil dengan cukup apik karena mampu mendominasi permainan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun, penyelesaian akhir yang masih kurang membuat laga berakhir imbang tanpa gol.

Kini, Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di laga berikutnya. Pertandingan ini memiliki nilai yang sangat tinggi dalam ranking FIFA.

Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 9,55 jika mampu mengalahkan Argentina dalam laga ini. Itu cukup sulit terjadi mengingat Argentina adalah tim terbaik dunia pada saat ini, namun tidak ada yang pasti hingga laga itu dimainkan.

Argentina sendiri bakal menurunkan tim pelapisnya karena para pemain inti, termasuk Lionel Messi, tidak akan hadir. Meski begitu, kekuatan skuad asuhan Lionel Scaloni tetap di atas skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192908/patrick_kluivert_dukung_jordi_cruyff_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam_pssi-IpT9_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192846/anak_john_herdman_pernnah_mengalahkan_timnas_indonesia_asuhan_shin_tae_yong_di_jakarta_fifacom-Uplu_large.jpg
Kisah Anak Kandung John Herdman Ternyata Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661547/bwf-proteksi-ranking-gregoria-mariska-selama-satu-tahun-qyu.webp
BWF Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Satu Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Seleksi Timnas Indonesia U-20 Memanas! Nova Arianto Beri Pesan Tegas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement