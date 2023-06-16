Poin di Ranking FIFA yang Didapat Timnas Indonesia jika Menang, Imbang, atau Kalah dari Argentina di SUGBK

POIN di ranking FIFA yang didapat Timnas Indonesia jika menang, imbang, atau kalah dari Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan digelar pada Senin 19 Juni 2023 mendatang.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – diagendakan melakoni dua pertandingan di FIFA Matchday Juni 2023. Yang pertama sudah dilakoni kontra Palestina pada Rabu 14 Juni 2023 lalu.

Kala itu, Timnas Indonesia tampil dengan cukup apik karena mampu mendominasi permainan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun, penyelesaian akhir yang masih kurang membuat laga berakhir imbang tanpa gol.

Kini, Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di laga berikutnya. Pertandingan ini memiliki nilai yang sangat tinggi dalam ranking FIFA.

Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 9,55 jika mampu mengalahkan Argentina dalam laga ini. Itu cukup sulit terjadi mengingat Argentina adalah tim terbaik dunia pada saat ini, namun tidak ada yang pasti hingga laga itu dimainkan.

Argentina sendiri bakal menurunkan tim pelapisnya karena para pemain inti, termasuk Lionel Messi, tidak akan hadir. Meski begitu, kekuatan skuad asuhan Lionel Scaloni tetap di atas skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia.