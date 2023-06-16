Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Keturunan Indonesia Ilias Alhaft Video Call Bareng Hamdan Hamedan, Naturalisasi Jadi WNI Semakin Dekat?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:23 WIB
Pemain Keturunan Indonesia Ilias Alhaft Video Call Bareng Hamdan Hamedan, Naturalisasi Jadi WNI Semakin Dekat?
Ilias Alhaft dirumorkan bakal jadi pemain naturalisasi Indonesia lainnya (Foto: Instagram/iliasalhaft)
A
A
A

PEMAIN keturunan Indonesia Ilias Alhaft video call bareng Hamdan Hamedan. Sang penyerang Almere City kemungkinan bakal menjadi pemain naturalisasi lainnya untuk Timnas Indonesia.

Ilias Alhaft belakangan menjadi perbincangan para pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, sang pemain keturunan Indonesia tersebut mengibarkan bendera Merah Putih ketika membantu klubnya, Almere City, promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda.

Ilias Alhaft

Kini, Alhaft sedang berada di Indonesia, yang diketahui lewat unggahannya di Instagram Story-nya, @iliasalhaft, pada Rabu 14 Juni 2023 lalu. Alhaft menunjukkan bahwa dirinya sedang berada di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Sontak, rumor naturalisasi Alhaft pun muncul. Namun, pemain berusia 26 tahun tersebut diketahui sedang menjalani liburan saja di Indonesia pada jeda pergantian musim kompetisi.

Kendati begitu, desas-desus naturalisasi kembali muncul karena Alhaft melakukan video call dengan Hamdan Hamedan, yang merupakan staf tenaga ahli Kemenpora untuk Diaspora Indonesia.

