Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bikin Rentetan Gol Lionel Messi di Timnas Argentina Terhenti

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |12:57 WIB
Timnas Indonesia Bikin Rentetan Gol Lionel Messi di Timnas Argentina Terhenti
Lionel Messi absen di laga Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: REUTERS/Thomas Peter)
A
A
A

TIMNAS Indonesia bikin rentetan gol Lionel Messi di Timnas Argentina terhenti. Pendapat ini muncul karena La Pulga –julukan Lionel Messi– dikabarkan absen saat Timnas Argentina bersua Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin, 19 Juni 2023 malam WIB.

Jika absen, otomatis rentetan gol Lionel Messi bersama Timnas Argentina terhenti untuk sementara. Sebab, sebelum laga Timnas Argentina vs Timnas Indonesia dimulai, Lionel Messi selalu mencetak gol untuk skuad La Albiceleste –julukan Argentina.

Lionel Messi

Rentetan gol Lionel Messi dimulai di babak 16 besar Piala Dunia 2022 saat Timnas Argentina menang 2-1 atas Australia. Saat itu, pesepakbola 35 tahun itu mencetak satu gol sekaligus membantu skuad asuhan Lionel Scaloni lolos ke perempatfinal Piala Dunia 2022.

Kemudian, Lionel Messi mencetak satu gol dan satu assist saat Argentina bermain 1-1 kontra Belanda di perempatfinal Piala Dunia 2022. Setelah bermain imbang, Argentina pada akhirnya menang adu penalti 5-4 atas Belanda.

Lanjut di semifinal, Lionel Messi mengemas satu gol dan satu assist saat Argentina menang 3-0 atas Kroasia. Sebagai penutup di final Piala Dunia 2022, Lionel Messi mencetak dua gol saat Argentina menang adu penalti atas Prancis, setelah bermain sama kuat 3-3 di waktu normal.

Setelah Piala Dunia 2022, Lionel Messi melanjutkan ketajamannya di laga uji coba, tepatnya di FIFA Matchday Maret dan Juni 2023. Lionel Messi mencetak satu gol saat Argentina menang 2-0 atas Panama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192908/patrick_kluivert_dukung_jordi_cruyff_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam_pssi-IpT9_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192846/anak_john_herdman_pernnah_mengalahkan_timnas_indonesia_asuhan_shin_tae_yong_di_jakarta_fifacom-Uplu_large.jpg
Kisah Anak Kandung John Herdman Ternyata Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661583/arsenal-juara-paruh-musim-liga-inggris-tutup-tahun-2025-dengan-rekor-manis-xbd.webp
Arsenal Juara Paruh Musim Liga Inggris, Tutup Tahun 2025 dengan Rekor Manis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/anthony_joshua_mengalami_kecelakaan_lalu_lintas.jpg
Anthony Joshua Buka Suara! Buat Pengakuan Mengejutkan usai Kecelakaan Horor di Nigeria
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement