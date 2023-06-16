Timnas Indonesia Bikin Rentetan Gol Lionel Messi di Timnas Argentina Terhenti

TIMNAS Indonesia bikin rentetan gol Lionel Messi di Timnas Argentina terhenti. Pendapat ini muncul karena La Pulga –julukan Lionel Messi– dikabarkan absen saat Timnas Argentina bersua Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin, 19 Juni 2023 malam WIB.

Jika absen, otomatis rentetan gol Lionel Messi bersama Timnas Argentina terhenti untuk sementara. Sebab, sebelum laga Timnas Argentina vs Timnas Indonesia dimulai, Lionel Messi selalu mencetak gol untuk skuad La Albiceleste –julukan Argentina.

Rentetan gol Lionel Messi dimulai di babak 16 besar Piala Dunia 2022 saat Timnas Argentina menang 2-1 atas Australia. Saat itu, pesepakbola 35 tahun itu mencetak satu gol sekaligus membantu skuad asuhan Lionel Scaloni lolos ke perempatfinal Piala Dunia 2022.

Kemudian, Lionel Messi mencetak satu gol dan satu assist saat Argentina bermain 1-1 kontra Belanda di perempatfinal Piala Dunia 2022. Setelah bermain imbang, Argentina pada akhirnya menang adu penalti 5-4 atas Belanda.

Lanjut di semifinal, Lionel Messi mengemas satu gol dan satu assist saat Argentina menang 3-0 atas Kroasia. Sebagai penutup di final Piala Dunia 2022, Lionel Messi mencetak dua gol saat Argentina menang adu penalti atas Prancis, setelah bermain sama kuat 3-3 di waktu normal.

Setelah Piala Dunia 2022, Lionel Messi melanjutkan ketajamannya di laga uji coba, tepatnya di FIFA Matchday Maret dan Juni 2023. Lionel Messi mencetak satu gol saat Argentina menang 2-0 atas Panama.