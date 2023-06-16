Gaston Edul Beri Kode Timnas Argentina Sudah Berangkat ke Indonesia

JURNALIS Argentina, Gaston Edul, memberi kode bahwa Timnas Argentina sudah berangkat ke Indonesia. Di akun Twitter-nya, @gastonedul, dirinya menunjukan foto-foto bawaannya dari China ke Indonesia.

“Segera Indonesia,” tulis Gaston Edul, sembari menampilkan emoji pesawat dan bendera Argentina.

(Gaston Edul sudah berangkat ke Indonesia dari Beijing, China)

Sekadar diketahui, Gaston Edul mengikuti perjalanan Timnas Argentina sedari Piala Dunia 2022 hingga terbaru menghadapi Timnas Australia di China pada Kamis, 15 Juni 2023 malam WIB. Gaston Edul dipercaya media Argentina, TyC Sports, mengawal perjalanan Timnas Argentina selama di China dan Indonesia.

Sekadar diketahui, TyC Sports merupakan pemegang hak siar pertandingan Timnas Argentina di negara mereka. Hanya saja, belum diketahui apakah Gaston Edul mengikuti rombongan pemain Timnas Argentina atau tidak.

Satu hal yang pasti, Gaston Edul mengatakan perjalanan dari Beijing ke Jakarta memakan waktu enam jam. Jika mengacu kepada foto yang ditampilkan Gaston Edul, Timnas Argentina akan tiba di Indonesia pada hari ini, Jumat (16/6/2023) sekira pukul 16.00 WIB.

Dalam kunjungannya ke Indonesia ini, Timnas Argentina tidak membawa seluruh pemain terbaiknya. Tiga pemain yang membantu Argentina menang 2-0 atau Australia semalam, yakni Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi absen karena mendapat jatah libur lebih cepat dari sang pelatih, Lionel Scaloni.