Gara-Gara Puji Penampilan Rafael Struick, Pemain ADO Den Haag Ini Dibujuk Netizen untuk Gabung Timnas Indonesia

GARA-Gara puji penampilan Rafael Struick, pemain ADO Den Haag, Jordy Wehrmann, dibujuk netizen untuk gabung Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Rafael Struick tampil apik saat debutnya membela Timnas Indonesia kontra Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 pada Rabu 14 Juni 2023 lalu.

Penyerang 20 tahun miliki ADO Den Haag itu berhasil bermain dengan percaya diri dan ngotot. Bukan hanya itu, Rafael Struick kerap mengancam pertahanan Palestina hingga hampir membuat assist saat merumput di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya tersebut.

(Jordy Wehrmann puji penampilan Rafael Struick di laga Timnas Indonesia vs Palestina)

Penampilan impresif Rafael Struick di FIFA Matchday Juni 2023 antara Timnas Indonesia vs Palestina itu sukses memukau banyak pencinta sepakbola Tanah Air. Bahkan, salah satu rekan setimnya di ADO Den Haag yakni Jordy Wehrmann memuji pemain berdarah Indonesia-Belanda itu.

Sanjungan Jordy Wehrmann tersebut disampaikan melalui kolom komentar unggahan Instagram pribadi Rafael Struick, @rafaelstruick. Dalam salah satu unggahan bintang anyar Timnas Indonesia itu, Jordy Wehrmann memberikan komentar dengan emoji api dan love.

Tak lama berselang, netizen Indonesia langsung memberikan tanggapan terhadap komentar Jordy Wehrmann. Menariknya, gara-gara puji penampilan Rafael Struick, pemain ADO Den Haag itu dibujuk netizen untuk gabung Timnas Indonesia.

“@jordywehrmann come on to Indonesia bro. Pak @erickthohir buruan deh lini depan lokal kita ampas pak masa digendong umur bocah 20 tahun pak,” tulis komentar @syachrenal20.

“@jordywehrmann come to Indonesia my broo,” timpal akun @setiawan.515.