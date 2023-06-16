Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Batal ke Indonesia, Harapan Rafael Struick Pupus Tukar Jersey dengan La Pulga

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:33 WIB
Lionel Messi Batal ke Indonesia, Harapan Rafael Struick Pupus Tukar Jersey dengan La Pulga
Rafael Struick harus gigit jari lantaran keinginannya tukar jersey dengan Lionel Messi pupus (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
PEMAIN naturalisasi Timnas Indonesia, Rafael Struick tampaknya harus gigit jari mendengar rumor Lionel Messi batal ke Indonesia. Sebab, pemain ADO Den Hag itu tak bisa bertukar jersey dengan Lionel Messi saat lawatan Argentina ke Indonesia, Senin 19 Juni 2023 mendatang.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menantang Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB. Jelang laga tersebut, teka-teki perihal Lioinel Messi ke Tanah Air pun menemukan kejelasan.

Rafael Struick

Rumor yang beredar belakangan ini mengenai Lionel Messi tidak akan ikut skuad La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- melawan Timnas Indonesia kian benar adanya. Rumor itu semakin benar adanya setelah pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni angkat bicara usai melawan Australia di Workers Stadium, Beijing, China, Kamis 15 Juni 2023.

Usai laga, Scaloni mengatakan bahwa selain Messi, Nicolas Otamendi dan Angel Di Maria juga tidak akan ikut bersama La Albiceleste ke Jakarta. Dia membuat keputusan seperti itu karena ingin memberikan istirahat kepada tiga pemainnya tersebut.

“Messi, Ota dan Di Maria tidak meminta saya untuk melewatkan pertandingan melawan Indonesia, tapi itu adalah keputusan saya untuk memberi mereka istirahat bersama keluarga mereka,” ucap Scaloni, dikutip dari akun twitter @AlbicelesteTalk, Jumat (16/6/2023).

Kabar tersebut jelas menjadi kabar yang tidak sedap untuk para penggemar Messi di Tanah Air. Pun demikian dengan Rafael Struick, yang memiliki niat bertukar jersey dengan Lionel Messi.

Halaman:
1 2
      
