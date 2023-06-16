Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rafael Struick Ambisius Bawa Timnas Indonesia Berjaya Hadapi Argentina: Kami Akan Bertarung 100 Persen!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:22 WIB
Rafael Struick Ambisius Bawa Timnas Indonesia Berjaya Hadapi Argentina: Kami Akan Bertarung 100 Persen!
Rafael Struick ambisius bawa Timnas Indonesia berjaya hadapi Argentina (Foto: Instagram/@rafaelstruick)




RAFAEL Struick berambisi bawa Timnas Indonesia berjaya hadapi Argentina. Pemain 20 tahun itu mengatakan timnya sudah siap 100 persen menjamu juara Piala Dunia 2022 tersebut.

“Tidak terlalu gugup, itu (bermain di) stadion besar, lawan yang hebat. Mungkin sedikit (gugup), tapi itu normal,” kata Rafael Struick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Jumat (16/6/2023).

Rafael Struick

“Ini akan menjadi laga sulit, mereka nomor satu dunia. Kami akan memberikan yang terbaik, bertarung 100 persen, dan kita akan lihat apa yang akan bisa kami dapat,” timpalnya.

Sebagaimana diketahu, Timnas Indonesia akan menantang Argentina yang merupakan kampiun Piala Dunia 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB. Ini merupakan pertandingan kedua Skuad Garuda di FIFA Matchday Juni 2023.

Sebelumnya, Timnas Indonesia bersua Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023. Di laga tersebut, tim polesan Shin Tae-yong bermain cukup apik, meski laga berakhir imbang 0-0.

Di laga tersebut, Rafael Struick dipercaya Shin Tae-yong untuk tampil sebagai starter. Pemain ADO Den Haag itu langsung mencuri perhatian karena berhasil menampilkan performa ciamik. Tentunya diharapkan dia bisa kembali menampilkan performa terbaiknya kala Timnas Indonesia menantang Argentina nanti.



      
