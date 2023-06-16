Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kumpulan Link Berita Kick Off dengan Bambang Nurdiansyah: Pantang Minder Lawan Argentina

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:07 WIB
Kumpulan Link Berita Kick Off dengan Bambang Nurdiansyah: Pantang Minder Lawan Argentina
Kick Off Okezone bincang bersama Bambang Nurdiansyah tayang hari ini Jumat 16 Juni 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

KUMPULAN link berita Kick off dengan Bambang Nurdiansyah akan dibahas Okezone di artikel ini. Pada program Kick Off Okezone itu, Banur –sapaan akrab Bambang Nurdiansyah- memberikan sejumlah komentar jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023.

Sesuai jadwal, duel Timnas Indonesia vs Argentina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB. Menurut Bambang Nurdiansyah, laga ini jadi kesempatan amat berharga bagi Timnas Indonesia karena melawan tim sekelas Argentina yang notabene juara Piala Dunia 2022.

Timnas Indonesia

Ia mengatakan Timnas Indonesia dapat mengambil banyak pelajaran lawan Timnas Indonesia, utamanya soal mentalitas bertanding. Di sisi lain, pria 62 tahun itu memprediksi Argentina akan tampil all out menghadapi Timnas Indonesia meskipun memiliki level yang jauh di atas tuan rumah.

“Karena yang dihadapi ini sering berhadapan dengan tim berkualitas dunia. Paling tidak, cara bermain mereka luar biasa. Karena memang perbedaannya jauh, kita di mana mereka di mana. Kelasnya berbeda. Jadi manfaatkan dengan baik, bagaimana main bola yang baik, belajar dari mereka. Jangan disia-siakan,” ucap Bambang Nurdiansyah pada program Kick Off Okezone, dikuti Jumat (16/6/2023).

Lebih lanjut, Bambang Nurdiansyah menegaskan Timnas Indonesia tidak boleh minder saat menghadapi La Albiceleste –julukan Timnas Argentina. Pasalnya, skuad Garuda punya sejumlah pemain terbaik, salah satunya Pratama Arhan yang memiliki kekuatan lemparan ke dalam yang mematikan.

"Ya, (lemparan ke dalam Pratama Arhan) di SEA Games 2023 juga beberapa kali dilakukan. Itu bisa dimanfaatkan dengan baik,” ungkap Bambang Nurdiansyah dalam program Kick Off Okezone.

Halaman:
1 2
      
