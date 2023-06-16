Ditanya Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Argentina, Bambang Nurdiansyah Beri Jawaban Tegas!

DITANYA prediksi skor Timnas Indonesia vs Argentina, Bambang Nurdiansyah memberi jawaban tegas! Sekadar diketahui, skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia- akan menantang La Albiceleste -julukan Argentina- dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023.

Sesuai jadwal, duel panas itu bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB. Banyak yang menilai Timnas Argentina yang kabarnya tanpa diperkuat Lionel Messi akan membantai Timnas Indonesia.

Anggapan tersebut bukan tanpa alasan. Selain berstatus sebagai juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina kini bercokol di peringkat satu dunia. Sementara itu, Timnas Indonesia masih menempati ranking 149 dunia, 148 tingkat jauh di bawah La Albiceleste.

Menariknya, Bambang Nurdiansyah belum lama ini memberikan jawaban tegas ketika ditanya Okezone soal prediksi skor Timnas Indonesia vs Argentina. Banur –sapaan akrab Bambang Nurdiansyah- mengatakan untuk hasil laga tersebut itu urusan nomor sekian. Terpenting, skuad Timnas Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan melawan Emiliano Martinez dan kawan-kawan sebaik mungkin.

"Kalau hasil (urusan belakangan). Yang penting laga ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mereka bisa menimba pengalaman ini, mengambil kesempatan ini karena yang dihadapi pemain kelas dunia,” jelas Bambang Nurdiansyah dalam program Kick Off Okezone, dikutip Jumat (16/6/2023).

Namun, Bambang Nurdiansyah meyakini Timnas Argentina tidak akan main loyo. Sebaliknya, ia menilai juara Piala Dunia 2022 itu akan bermin impresif. Pasalnya, jika La Albiceleste kalah dari Timnas Indonesia, maka Enzo Fernandez dan kawan-kawan akan menanggung malu di hadapan publik sepakbola dunia.