Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bambang Nurdiansyah Singgung Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Jelang Lawan Argentina

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:29 WIB
Bambang Nurdiansyah Singgung Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Jelang Lawan Argentina
Timnas Indonesia banyak diperkuat pemain naturalisasi jelang lawan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

BAMBANG Nurdiansyah singgung pemain naturalisasi Timnas Indonesia jelang lawan Argentina. Dalam hal ini, mantan pemain Timnas Indonesia era 1979-an tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan program naturalisasi secara berkelanjutan yang dilakukan PSSI.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan La Albiceleste -julukan Argentina- dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Laga tersebut bakal disuguhkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia

Pada laga sebelumnya, Timnas Indonesia harus puas ditahan imbang Palestina 0-0 pada Rabu 14 Juni 2023 lalu. Berbeda dengan skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia, Timnas Argentina sukses menumbangkan Australia dengan skor 2-0 pada Kamis 15 Juni 2023.

Kini, baik Timnas Indonesia dan Argentina akan saling berduel di SUGBK. Jelang pertandingan yang sangat dinanti-nantikan pencinta sepakbola Tanah Air itu, pemain naturalisasi Timnas Indonesia mendapat sorotan dari Bambang Nurdiansyah.

Pria yang akrab disapa Banur itu menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan proyek naturalisasi yang dijalankan PSSI sebagai solusi meningkatkan prestasi Timnas Indonesia dilakukan secara berkelanjutan. Pasalnya, pria 62 tahun itu meyakini bahwa skuad Garuda masih bisa berprestasi tanpa pemain naturaliasi.

"Saya pribadi tidak terlalu setuju dengan program naturalisasi. SEA games 2023 kita gak ada pemain naturalisasi kita bisa juara. Artinya gini, ini sudah berjalan, yasudah berjalan saja,” tegas Bambang Nurdiansyah dalam program Kick Off Okezone, dikutip Jumat (16/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192982/media_kanada_mengungkap_borok_seorang_john_herdman-gfOG_large.jpg
Media Kanada Ungkap Borok John Herdman, Calon Pelatih Timnas Indonesia Ini Penuh Skandal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192775/hilton_moreira_rela_menjalani_profesi_sebagai_bodyguard_demi_mewujudkan_mimpinya-7AXD_large.jpg
Kisah Eks Persib Bandung Hilton Moreira, Rela Jadi Bodyguard demi Wujudkan Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192746/simak_kisah_miris_7_pemain_bodong_naturalisasi_malaysia_yang_harga_pasarannya_kini_menjadi_nol-7kyA_large.jpg
Kisah Miris 7 Pemain Bodong Naturalisasi Malaysia yang Harga Pasarannya Kini Menjadi Nol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661415/garuda-calling-19-nama-terbaik-masuk-tc-timnas-futsal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-knt.webp
Garuda Calling, 19 Nama Terbaik Masuk TC Timnas Futsal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Seleksi Timnas Indonesia U-20 Memanas! Nova Arianto Beri Pesan Tegas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement