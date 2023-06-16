Bambang Nurdiansyah Singgung Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Jelang Lawan Argentina

BAMBANG Nurdiansyah singgung pemain naturalisasi Timnas Indonesia jelang lawan Argentina. Dalam hal ini, mantan pemain Timnas Indonesia era 1979-an tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan program naturalisasi secara berkelanjutan yang dilakukan PSSI.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan La Albiceleste -julukan Argentina- dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Laga tersebut bakal disuguhkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Pada laga sebelumnya, Timnas Indonesia harus puas ditahan imbang Palestina 0-0 pada Rabu 14 Juni 2023 lalu. Berbeda dengan skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia, Timnas Argentina sukses menumbangkan Australia dengan skor 2-0 pada Kamis 15 Juni 2023.

Kini, baik Timnas Indonesia dan Argentina akan saling berduel di SUGBK. Jelang pertandingan yang sangat dinanti-nantikan pencinta sepakbola Tanah Air itu, pemain naturalisasi Timnas Indonesia mendapat sorotan dari Bambang Nurdiansyah.

Pria yang akrab disapa Banur itu menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan proyek naturalisasi yang dijalankan PSSI sebagai solusi meningkatkan prestasi Timnas Indonesia dilakukan secara berkelanjutan. Pasalnya, pria 62 tahun itu meyakini bahwa skuad Garuda masih bisa berprestasi tanpa pemain naturaliasi.

"Saya pribadi tidak terlalu setuju dengan program naturalisasi. SEA games 2023 kita gak ada pemain naturalisasi kita bisa juara. Artinya gini, ini sudah berjalan, yasudah berjalan saja,” tegas Bambang Nurdiansyah dalam program Kick Off Okezone, dikutip Jumat (16/6/2023).