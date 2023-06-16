Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kesampingkan Absennya Lionel Messi, Shayne Pattynama Siap Dedikasikan Debutnya di Timnas Indonesia untuk sang Ayah yang Telah Meninggal Dunia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:14 WIB
Kesampingkan Absennya Lionel Messi, Shayne Pattynama Siap Dedikasikan Debutnya di Timnas Indonesia untuk sang Ayah yang Telah Meninggal Dunia
Shayne Pattynama siap debut di laga Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
A
A
A

FULLBACK kiri Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, ingin mendedikasikan laga debutnya bersama skuad Garuda untuk sang ayah meninggal dunia. Karena itu, ia tak sabar bermain di laga Timnas Indonesia vs Argentina dan mengesampingkan absennya Lionel Messi di laga tersebut.

Sekadar diketahui, Shayne Pattynama resmi dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada 24 Januari 2023. Ia menunggu sekira satu tahun untuk kemudian resmi mendapatkan status WNI.

Shayne Pattynama

(Shayne Pattynama siap debut bersama Timnas Indonesia. (Foto: ANTARA Foto)

Shayne Pattynama memilih dinaturalisasi menjadi WNI demi menuntaskan cita-cita mendiang sang ayah, yakni melihatnya menjadi pemain Timnas Indonesia. Setelah sempat tertunda, Shayne Pattynama berpotensi mendapatkan debutnya bersama Timnas Indonesia saat melawan Argentina pada Senin, 19 Juni 2023 malam WIB.

Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, Shayne Pattynama berpotensi menjadi starter. Waktu sekira enam hari berlatih bersama rekan-rekannya di Timnas Indonesia dinilai cukup untuk beradaptasi.

“Untuk keluarga saya (mendedikasikan laga debutnya), untuk semuanya, terutama untuk ayah saya. Ia akan bangga sama saya, namun ia sudah tidak di sini lagi karena sudah meninggal. Akan tetapi, ayah saya menyaksikan saya dari langit dan ia akan sangat bangga kepada saya. Jadi saya akan memberikan hati saya,” kata Shayne Pattynama mengutip dari ANTARA, Jumat (16/6/2023).

"Saya akan memberikan hati saya, memberikan segalanya untuk negara ini, karena saya bangga menjadi orang Indonesia. Akhirnya saya bisa bermain untuk negara saya. Jadi setiap detik saya di lapangan, saya akan memberikan segalanya yang saya punya untuk Anda semua, untuk fans Indonesia,” tambah pemain milik Viking FK ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192908/patrick_kluivert_dukung_jordi_cruyff_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam_pssi-IpT9_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192846/anak_john_herdman_pernnah_mengalahkan_timnas_indonesia_asuhan_shin_tae_yong_di_jakarta_fifacom-Uplu_large.jpg
Kisah Anak Kandung John Herdman Ternyata Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661395/10-atlet-dunia-dengan-bayaran-tertinggi-di-2025-cristiano-ronaldo-kantongi-rp44-triliun-setahun-qiz.webp
10 Atlet Dunia dengan Bayaran Tertinggi di 2025: Cristiano Ronaldo Kantongi Rp4,4 Triliun Setahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/vinicius_jr.jpg
Vinicius Junior Terancam Tinggalkan Real Madrid, Chelsea Siap Tebus Rp2,9 Triliun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement