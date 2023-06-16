Kesampingkan Absennya Lionel Messi, Shayne Pattynama Siap Dedikasikan Debutnya di Timnas Indonesia untuk sang Ayah yang Telah Meninggal Dunia

FULLBACK kiri Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, ingin mendedikasikan laga debutnya bersama skuad Garuda untuk sang ayah meninggal dunia. Karena itu, ia tak sabar bermain di laga Timnas Indonesia vs Argentina dan mengesampingkan absennya Lionel Messi di laga tersebut.

Sekadar diketahui, Shayne Pattynama resmi dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada 24 Januari 2023. Ia menunggu sekira satu tahun untuk kemudian resmi mendapatkan status WNI.

(Shayne Pattynama siap debut bersama Timnas Indonesia. (Foto: ANTARA Foto)

Shayne Pattynama memilih dinaturalisasi menjadi WNI demi menuntaskan cita-cita mendiang sang ayah, yakni melihatnya menjadi pemain Timnas Indonesia. Setelah sempat tertunda, Shayne Pattynama berpotensi mendapatkan debutnya bersama Timnas Indonesia saat melawan Argentina pada Senin, 19 Juni 2023 malam WIB.

Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, Shayne Pattynama berpotensi menjadi starter. Waktu sekira enam hari berlatih bersama rekan-rekannya di Timnas Indonesia dinilai cukup untuk beradaptasi.

“Untuk keluarga saya (mendedikasikan laga debutnya), untuk semuanya, terutama untuk ayah saya. Ia akan bangga sama saya, namun ia sudah tidak di sini lagi karena sudah meninggal. Akan tetapi, ayah saya menyaksikan saya dari langit dan ia akan sangat bangga kepada saya. Jadi saya akan memberikan hati saya,” kata Shayne Pattynama mengutip dari ANTARA, Jumat (16/6/2023).

"Saya akan memberikan hati saya, memberikan segalanya untuk negara ini, karena saya bangga menjadi orang Indonesia. Akhirnya saya bisa bermain untuk negara saya. Jadi setiap detik saya di lapangan, saya akan memberikan segalanya yang saya punya untuk Anda semua, untuk fans Indonesia,” tambah pemain milik Viking FK ini.