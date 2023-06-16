Prediksi Line Up Timnas Argentina saat Hadapi Timnas Indonesia: Lionel Messi Absen, Julian Alvarez Jadi Ujung Tombak!

PREDIKSI line up Timnas Argentina saat hadapi Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Argentina akan menantang Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin, 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Menurut laporan jurnalis Argentina, Gaston Edul, ada tiga pemain yang sebelumnya turun saat Argentina menang 2-0 atas Australia pada Kamis, 15 Juni 2023 malam WIB, absen kontra Timnas Indonesia. Sebanyak tiga nama yang dimaksud adalah Lionel Messi, Nicolas Otamendi dan Angel Di Maria.

(Lionel Messi absen di laga Timnas Argentina vs Timnas Indonesia)

Ketiga nama ini mendapat izin dari pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, untuk liburan musim panas 2023 lebih cepat. Seiring ketiadaan tiga nama di atas, siapa pemain yang akan diturunkan Lionel Scaloni?

Dalam pola 4-3-3, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Emiliano Martinez. Kemudian, empat bek sejajar ada Nahuel Molina, Cristian Romero, German Pezzella dan Nicolas Tagliafico.

Selanjutnya, tiga gelandang sentral ada Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul dan Alexis Mac Allister. Bagaimana untuk tiga pemain di depan? Di sana diisi Giovanni Lo Celso (winger kanan), Alejandro Garnacho (winger kiri) dan Julian Alvarez (penyerang tengah).

Ketiga nama yang disebut terakhir turun dari bangku cadangan saat Timnas Argentina menang 2-0 atas Australia semalam. Karena itu, mereka kemungkinan besar kembali mentas sebagai starter di laga kontra Timnas Indonesia.