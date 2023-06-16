Lemparan ke Dalam Pratama Arhan Disebut Bisa Dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk Bobol Gawang Argentina

Lemparan ke dalam Pratama Arhan bisa jadi senjata ampuh lawan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Instagram/@pssi)

LEMPARAN ke dalam Pratama Arhan disebut bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk bobol gawang Argentina. Hal tersebut disampaikan oleh mantan pemain Timnas Indonesia era 1979-an, Bambang Nurdiansyah, dalam program Kick Off Okezone.

Menurut Banur –sapaan akrab Bambang Nurdiansyah, Pratama Arhan memiliki kekuatan lemparan ke dalam yang mematikan. Salah satu buktinya, ketika Timnas Indonesia U-22 mengalahkan Vietnam U-22 (3-2) di semifinal SEA Games 2023. Dua gol yang dicetak Garuda Muda lahir berkat lemparan ke dalam Pratama Arhan.

Sebab demikian, Bambang Nurdiansyah mengatakan jika Pratama Arhan dimainkan, maka dapat menyulitkan Argentina. Bahkan, pelatih 62 tahun tersebut menyebut ke dalam Pratama Arhan disebut bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk bobol gawang Argentina yang dikawal Emiliano Martinez.

"Ya, (lemparan ke dalam Pratama Arhan) di SEA Games 2023 juga beberapa kali dilakukan. Itu bisa dimanfaatkan dengan baik,” ungkap Bambang Nurdiansyah dalam program Kick Off Okezone, dikutip Jumat (16/6/2023).

"Jadi saya pikir kita beruntung mempunyai lemparan ke dalam yang luar biasa, kencang, jauh. Itu kan bisa dimanfaatkan dengan baik,” tambah eks pemain Timnas Indonesia U-20 di di Piala Dunia U-20 1979 itu.

Oleh karena itu, Bambang Nurdiansyah menyarankan kepada skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia- khususnya Pratama Arhan agar terus melatih kelebihannya itu dalam melepaskan lemparan mematikan. Pasalnya, hal itu perlu dilatih secara konsisten agar bisa menjadi senjata andalan Timnas Indonesia.