HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Emiliano Martinez Puas Argentina Gilas Australia 2 Gol Tanpa Balas, Timnas Indonesia dalam Ancaman?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |08:51 WIB
Emiliano Martinez Puas Argentina Gilas Australia 2 Gol Tanpa Balas, Timnas Indonesia dalam Ancaman?
Emiliano Martinez puas Argentina gila Australia 2 gol tanpa balas (Foto: Reuters)
A
A
A

PENJAGA gawang Argentina, Emiliano Martinez puas dengan kemenangan atas Australia pada Kamis 15 Juni 2023 malam WIB. Menurut kiper Aston Villa itu, Argentina memperlihatkan permainan berkualitas ketimbang Australia. Apakah itu ancaman untuk Timnas Indonesia?

"Itu adalah pertandingan yang sangat sulit, mereka menekan satu lawan satu. Tapi kami menghadapinya dengan baik dan terus berkembang," kata Emiliano Martinez dilansir dari laman resmi Federasi Sepakbola Argentina (AFA), Jumat (16/6/2024).

Argentina vs Australia

Kamis 15 Juni 2023 malam WIB, Argentina berkunjung ke Beijing, China untuk lakoni FIFA Matchday Juni 2023. La Albiceleste (julukan Argentina) bersua Australia.

Hasilnya, Lionel Messi dkk menang dua gol tanpa balas. Adapun kedua gol Argentina dicetak oleh Lionel Messi (2’) dan German Pezzella (68’).

Sementara itu, Emiliano Martinez mengatakan Australia bermain menekan yang menyulitkan timnya dalam laga itu. Namun, Argentina jauh lebih berkualitas sehingga bisa meraih kemenangan.

Pemain 30 tahun itu mengatakan kemenangan timnya itu pun berkat penampilan apik yang diperlihatkan timnya. Terlebih Lionel Messi, yang menyumbang satu gol di laga tersebut.

"Leo Messi memberi kami segalanya sebagai pesepakbola, senang melihatnya bermain. Dia ada di level lain," ujarnya.

