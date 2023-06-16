Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ketakutan Lihat Aksi Rafael Struick dan Ivar Jenner di Laga Timnas Indonesia vs Palestina: Ancaman Buat Timnas Vietnam!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |07:38 WIB
Media Vietnam Ketakutan Lihat Aksi Rafael Struick dan Ivar Jenner di Laga Timnas Indonesia vs Palestina: Ancaman Buat Timnas Vietnam!
Ivar Jenner jadi salah satu pemain yang disorot media Vietnam ketika laga Timnas Indonesia vs Palestina (Foto: Instagram/@pssi)
MEDIA Vietnam, The Thao 247 menyoroti dua bintang muda naturalisasi Timnas Indonesia, Rafael Struick dan Ivar Jenner. Menurut The Thao 247, kedua pemain itu jadi ancaman bagi Timnas Vietnam nantinya.

Sekadar diketahui kembali, pada Rabu 14 Juni 2023, Timnas Indonesia menjamu Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di laga itu, skuad Garuda ditahan 0-0 oleh Palestina.

Rafael Struick

Meski tak mencetak gol, penampilan Timnas Indonesia jadi buah bibir media Vietnam. The Thao 247 memberi sorotan lebih kepada Rafael Struick dan Ivar Jenner, yang lakoni debut bersama Timnas Indonesia.

Menurut The Thao 247, kedua pemain itu bisa jadi ancaman bagi Timnas Vietnam. Terlebih juru taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong puas dengan penampilan Rafael Struick dan Ivar Jenner di laga kontra Palestina.

“Bintang naturalisasi Indonesia mengirimkan 'surat perang' kepada Timnas Vietnam,” tulis The Thao 247, dikutip Jumat (16/6/2023).

“Bersama Rafael Struick dan Ivar Jenner, mereka debut sebagai pemain Timnas Indonesia. Performa kedua pemain ini sangat bagus, apalagi usianya masih sangat muda,” lanjut The Thao 247.

Lebih jauh, The Thao 247 juga menulis laporan jika aksi Rafael Strucik membuat Palestina sangat waspada. Pun demikian dengan Ivar Jenner, yang brekontribusi baik setelah masuk di babak kedua.

Halaman:
1 2
      
