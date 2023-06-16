Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Takut Kalah dari Timnas Indonesia, Argentina Disebut Bakal Berikan Performa Terbaik di SUGBK

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |06:39 WIB
Takut Kalah dari Timnas Indonesia, Argentina Disebut Bakal Berikan Performa Terbaik di SUGBK
Timnas Indonesia akan bersua Argentina pada Senin 19 Juni 2023 di SUGBK Jakarta (Foto: PSSI)
TAKUT kalah dari Timnas Indonesia, Argentina disebut bakal berikan performa terbaik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Hal itu dikemukakan mantan pemain Timnas Indonesia era terdahulu, Bambang Nurdiansyah dalam program Kick Off Okezone.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Argentina dalam agenda FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan bakal berlangsung di SUGBK, Senin 19 Juni 2023 malam pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia

Menurut Bambang Nurdiansyah, melawan tim sekelas Argentina, yang notabene juara dunia jadi kesempatan berharga bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia bisa mengambil banyak pelajaran, utamanya dalam mengasah mentalitas bertanding.

Di sisi lain, Bambang Nurdiansyah memprediksi, Argentina juga akan all out menghadapi Timnas Indonesia. Meskipun, menurut Bambang Nurdiansyah, Argentina memiliki level yang jauh di atas Timnas Indonesia.

“Karena yang dihadapi ini sering berhadapan dengan tim berkualitas dunia. Paling tidak, cara bermain mereka luar biasa. Karena memang perbedaannya jauh, kita di mana mereka di mana. Kelasnya berbeda. Jadi manfaatkan dengan baik, bagaimana main bola yang baik, belajar dari mereka. Jangan disia-siakan,” ucap Bambang Nurdiansyah pada program Kick Off Okezone.

Selain itu, pelatih 62 tahun ini sangat menegaskan, Timnas Indonesia harus benar-benar memanfatkaan kesempatan berharga ini. Dengan harapan, kualitas bertanding Timnas Indonesia bisa makin meningkat ke depannya.

Halaman:
1 2
      
