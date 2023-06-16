Jelang Timnas Indonesia vs Palestina, Shin Tae-yong Pede Penyelesaian Akhir Dimas Drajad Cs Bakal Lebih Baik

Shin Tae-yong optimistis penyelesaian akhir Timnas Indonesia bakal lebih baik saat hadapi Argentina (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Argentina di laga kedua FIFA Matchday Juni 2023. Menjelang laga tersebut, pelatih Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong optimistis penyelesaian akhir anak asuhnya akan lebih baik.

Untuk diketahui, laga antara Timnas Indonesia vs Argentina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB. Sebelumnya, Timnas Indonesia lebih dulu menghadapi Palestina pada Rabu (14/6/2023).

Dalam laga kontra Palestina itu, Timnas Indonesia sejatinya mampu menciptakan banyak peluang. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka gagal mengkonversi peluang tersebut menjadi gol sehingga harus puas bermain imbang 0-0.

Shin Tae-yong pun menyayangkan hasil imbang yang diraih Timnas Indonesia saat menghadapi Palestina. Sebab, dia menilai Dimas Drajad dan kolega seharusnya bisa mencetak dua atau tiga gol.

"Sangat disayangkan dengan performa seperti kemarin harusnya kami bisa cetak 2-3 gol. Sebab, kurangnya fokus dan percaya diri dengan peluang emas," ucap Shin Tae-yong di Jakarta, (15/6/2023).

Lebih lanjut, Shin Tae-yong membeberkan penyebab Timnas Indonesia gagal mencetak gol di laga kontra Palestina. Menurutnya, libur kompetisi membuat para pemain kehilangan sentuhannya.