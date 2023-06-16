Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons PSSI saat Timnas Indonesia U-20 Jadi Bulan-bulanan Argentinanya Diego Maradona hingga Yugoslavia di Piala Dunia U-20 1979

Dimas Khaidar , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |06:12 WIB
Respons PSSI saat Timnas Indonesia U-20 Jadi Bulan-bulanan Argentinanya Diego Maradona hingga Yugoslavia di Piala Dunia U-20 1979
Respons PSSI saat Timnas Indonesia U-20 jadi bulan-bulanan Argentinanya Diego Maradona hingga Yugoslavia di Piala Dunia U-20 1979 (Foto: Laman resmi PSSI)
A
A
A

RESPONS PSSI saat Timnas Indonesia U-20 jadi bulan-bulanan Argentinanya Diego Maradona hingga Yugoslavia di Piala Dunia U-20 1979 akan dibahas di sini. Hal tersebut dibeberkan pesepakbola legendaris Indonesia, Bambang Nurdiansyah.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia U-20 menjadi salah satu wakil Asia pada Piala Dunia U-20 1979 di Jepang. Kala itu, Timnas Indonesia muda tergabung bersama Argentina, Polandia, dan Yugoslavia di Grup B.

Timnas Indonesia U-20 vs Argentina U-20

Sayangnya, perjalanan Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 1979 kala itu mengalami nasib sial. Pasalnya, Bambang Nurdiansyah dan kolega menjadi bulan-bulanan di Grup B.

Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia U-20 langsung berhadapan dengan Argentina U-20 yang kala itu diperkuat Diego Maradona. Hasilnya, Timnas Indonesia U-20 dibantai dengan skor telak 0-5, yang mana Diego Maradona mencetak dua gol di laga tersebut.

Pada laga kedua, Timnas Indonesia U-20 bersua Polandia U-20. Bertanding di Omiya Stadium, Jepang, Timnas Indonesia yang kala itu diasuh Soetjipto Soentoro juga dibantai dengan skor telak 0-6.

Kemudian di laga pamungkas alias ketiga, Timnas Indonesia U-20 menghadapi Yugoslavia. Sama halnya Ketika berhadapan dengan Argentina, Timnas Indonesia U-20 takluk dengan skor telak 0-5.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192775/hilton_moreira_rela_menjalani_profesi_sebagai_bodyguard_demi_mewujudkan_mimpinya-7AXD_large.jpg
Kisah Eks Persib Bandung Hilton Moreira, Rela Jadi Bodyguard demi Wujudkan Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192746/simak_kisah_miris_7_pemain_bodong_naturalisasi_malaysia_yang_harga_pasarannya_kini_menjadi_nol-7kyA_large.jpg
Kisah Miris 7 Pemain Bodong Naturalisasi Malaysia yang Harga Pasarannya Kini Menjadi Nol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661313/pelatih-timnas-futsal-indonesia-kecam-permainan-kasar-thailand-di-final-piala-aff-u16-2025-wjh.webp
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Kecam Permainan Kasar Thailand di Final Piala AFF U-16 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/jose_mourinho_cristiano_ronaldo.jpg
Modric Bongkar Sisi Keras Mourinho, Bikin Cristiano Ronaldo Menangis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement