RESPONS PSSI saat Timnas Indonesia U-20 jadi bulan-bulanan Argentinanya Diego Maradona hingga Yugoslavia di Piala Dunia U-20 1979 akan dibahas di sini. Hal tersebut dibeberkan pesepakbola legendaris Indonesia, Bambang Nurdiansyah.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia U-20 menjadi salah satu wakil Asia pada Piala Dunia U-20 1979 di Jepang. Kala itu, Timnas Indonesia muda tergabung bersama Argentina, Polandia, dan Yugoslavia di Grup B.

Sayangnya, perjalanan Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 1979 kala itu mengalami nasib sial. Pasalnya, Bambang Nurdiansyah dan kolega menjadi bulan-bulanan di Grup B.

Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia U-20 langsung berhadapan dengan Argentina U-20 yang kala itu diperkuat Diego Maradona. Hasilnya, Timnas Indonesia U-20 dibantai dengan skor telak 0-5, yang mana Diego Maradona mencetak dua gol di laga tersebut.

Pada laga kedua, Timnas Indonesia U-20 bersua Polandia U-20. Bertanding di Omiya Stadium, Jepang, Timnas Indonesia yang kala itu diasuh Soetjipto Soentoro juga dibantai dengan skor telak 0-6.

Kemudian di laga pamungkas alias ketiga, Timnas Indonesia U-20 menghadapi Yugoslavia. Sama halnya Ketika berhadapan dengan Argentina, Timnas Indonesia U-20 takluk dengan skor telak 0-5.