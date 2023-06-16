Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sederet Agenda Lionel Messi Setelah Batal ke Indonesia: Pulang Kampung ke Rosario untuk Rayakan Ulang Tahun hingga Terbang ke Amerika Serikat

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |05:59 WIB
Sederet Agenda Lionel Messi Setelah Batal ke Indonesia: Pulang Kampung ke Rosario untuk Rayakan Ulang Tahun hingga Terbang ke Amerika Serikat
Lionel Messi sudah punya agenda padat setelah resmi batal ke Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

SEDERET agenda Lionel Messi setelah batal ke Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Menurut laporan media Argentina, Clarin Sports, sang megabintang itu sudah memiliki agenda padat pribadi setelah resmi batal ke Indonesia.

Salah satu agendanya adalah pulang ke kampung halamannya di Rosario, Argentina. Dirinya disebutkan akan merayakan ulang tahun ke-36 pada 24 Juni mendatang, sebelum bertolak ke Amerika Serikat bergabung dengan kamp latihan klub anyarnya, Inter Miami.

Lionel Messi

Untuk diketahui kembali, Argentina sebenarnya punya dua agenda di FIFA Matchday Juni 2023. La Albiceleste (julukan Argentina) bersua Australia di Beijing, China pada Kamis 15 Juni 2023 dan Timnas Indonesia pada Senin 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Argentina membawa sejumlah pemain bintangnya, seperti Lionel Messi, Angel Di Maria, hingga Nicolas Otamendi. Namun, juru taktik Argentina, Lionel Scaloni sudah membuat pernyataan jika Lionel Messi, Di Maria, dan Otamendi tak akan ikut ke Indonesia.

Scaloni menilai, ketiga pemain itu layak mendapat libur, setelah menjalani musim panjang di klubnya masing-masing. Terlebih Lionel Messi, yang juga menjalani agenda padat bersama mantan timnya, Paris Saint-Germain (PSG).

Meski begitu Scaloni sempat memainkan Lionel Messi saat Argentina lawan Australia. Pada pertandingan yang berlangsung Kamis 15 Juni 2023 malam WIB itu, Argentina menang dua gol tanpa balas.

Lionel Messi pun menyumbang satu gol pada menit kedua. Kemudian, German Pezzella menambah keunggulan Argentina pada menit ke-68.

Kelar laga itu, Lionel Messi yang sudah diberi izin liburan, langsung meninggalkan Timnas Argentina lebih dulu. Dengan demikian ia dipastikan absen melawan Timnas Indonesia.

