HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Mantan Pemain Persib Bandung, Gelandang Palestina Ini Diam-Diam Mulai Kepincut Indonesia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |05:45 WIB
Gara-Gara Mantan Pemain Persib Bandung, Gelandang Palestina Ini Diam-Diam Mulai Kepincut Indonesia
Gara-gara mantan pemain Persib Bandung, Mohammed Rashid, gelandang Palestina diam-diam mulai kepincut Indonesia (Foto: Instagram/moerashid95)
GARA-gara mantan pemain Persib Bandung, gelandang Palestina ini diam-diam mulai kepincut Indonesia. Gelaran FIFA Matchday Juni 2023 antara Timnas Indonesia vs Palestina mengungkapan sebuah fakta baru.

Pertandingan kedua negara bersahabat ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu (14/6/2023). Pesepakbola dari Timnas Palestina yakni Tamer Seyam diketahui memiliki minat besar kepada Indonesia. Hal ini tak lepas dari perbincangan Tamer Seyam dan mantan pemain Persib Bandung, Mohammed Rashid.

Mohammed Rashid

Keduanya sempat berjumpa dalam pertandingan Liga 1 2021-2022 lalu. Dalam pertandingan tersebut, Muhammad Rashid banyak mengenalkan Indonesia kepada pemain Al-Khaleel SC itu.

Gara-gara mantan pemain Persib Bandung, gelandang Palestina ini diam-diam mulai kepincut Indonesia. Rashid memberitahu kepada pemain berusia 30 tahun tersebut bahwa ia sangat senang bermain bersama Persib Bandung.

Sebagai pemain kelahiran Palestina, Rashid juga mengatakan kepada Tamer Seyam bahwa masyarakat Indonesia sangat mencintai Palestina. Sebagai negara bersahabat, Indonesia juga banyak memberikan dukungan kepada Palestina. Mendengar hal tersebut membuat Tamer Seyam merasa sangat senang.

“Muhammad Rashid adalah pemain yang bagus. Dia berbicara kepada saya tentang bermain untuk Indonesia,” ujar Tamer Seyam dalam sebuah wawancara.

