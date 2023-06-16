Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Bambang Nurdiansyah yang Turun di Laga Timnas Indonesia U-20 vs Argentina: Kami Lawan Diego Maradona, Bukan Argentina!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |04:49 WIB
Kisah Bambang Nurdiansyah yang Turun di Laga Timnas Indonesia U-20 vs Argentina: Kami Lawan Diego Maradona, Bukan Argentina!
Diego Maradona ketika masih aktif sebagai pesepakbola (Foto: Twitter/FIFAWorldCup)
A
A
A

KISAH Bambang Nurdiansyah yang turun di laga Timnas Indonesia U-20 vs Argentina pada Piala Dunia U-20 1979 akan dibahas di sini. Bambang Nurdiansyah bercerita dalam program Kick Off Okezone, kala itu pelatih Soetjipto Soentoro mengatakan jika mereka bukanlah melawan Timnas Argentina, melainkan sang legenda Diego Maradona.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Diego Maradona

Ini menjadi kali pertama Timnas Indonesia bersua Argentina di level senior. Sebelumnya, Timnas Indonesia pernah menghadapi Argentina di level kelompok umur tepatnya usia 20 tahun.

Timnas Indonesia U-20 menghadapi Argentina U-20 pada Piala Dunia U-20 1979 di Jepang. Kala itu, Timnas Indonesia U-20 dihajar dengan skor telak 0-5 oleh Diego Maradona cs. Dalam laga tersebut, Maradona berhasil mencetak dua gol ke gawang Timnas Indonesia U-20

Bambang Nurdiansyah yang merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia U-20 yang tampil saat menghadapi Timnas Argentina U-20 di Piala Dunia U-20 1979 pun menceritakan kisahnya dalam program Kick Off Okezone. Dia bercerita kalau almarhum pelatih, Soetjipto Soentoro menegaskan Timnas Indonesia U-20 saat itu hanya menghadapi Diego Maradona, bukan Argentina.

"Yang pasti pelatih kita almarhum Soetjipto Soentoro itu legenda ya, bukan legenda Indonesia saja tapi juga legenda Asia. Karena, dulu ada yang namanya Asian Stars, itu salah satunya Soetjipto Soentoro,” kata Bambang Nurdiansyah dalam program Kick Off Okezone.

Halaman:
1 2
      
