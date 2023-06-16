Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terungkap! Lionel Scaloni Jadi Dalang di Balik Absennya Lionel Messi di Laga Timnas Indonesia vs Argentina

Dimas Khaidar , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |04:35 WIB
Terungkap! Lionel Scaloni Jadi Dalang di Balik Absennya Lionel Messi di Laga Timnas Indonesia vs Argentina
Lionel Scaloni jadi dalang di balik absennya Lionel Messi di laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Timnas Argentina, Lionel Scaloni jadi dalang di balik absennya Lionel Messi di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Pasalnya, Messi diketahui tidak pernah meminta untuk absen di laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023 itu.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Adapun laga tersebut bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.00 WIB.

Lionel Messi

Sebelum menghadapi Timnas Indonesia, Argentina lebih dulu melakoni laga kontra Australia di Workers Stadium, Beijing, China, pada Kamis (15/6/2023) malam WIB. Dalam pertandingan itu, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- berhasil menang dengan skor 2-0.

Lionel Messi pun tampil penuh dan berhasil menyumbang satu gol pada menit ke-2. Sementara satu gol Argentina lainnya dicetak German Pezzella di menit 68.

Akan tetapi, Timnas Argentina dipastikan tidak akan diperkuat Lionel Messi saat menghadapi Timnas Indonesia. Tidak hanya Messi, La Albiceleste juga tidak akan membawa dua pemain bintang mereka lainnya yakni Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi.

Ternyata, absennya Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi di laga Timnas Indonesia vs Argentina sepenuhnya merupakan keputusan Lionel Scaloni. Padahal, ketiga pemain tersebut tidak pernah meminta kepada Scaloni untuk absen melawan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192775/hilton_moreira_rela_menjalani_profesi_sebagai_bodyguard_demi_mewujudkan_mimpinya-7AXD_large.jpg
Kisah Eks Persib Bandung Hilton Moreira, Rela Jadi Bodyguard demi Wujudkan Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192746/simak_kisah_miris_7_pemain_bodong_naturalisasi_malaysia_yang_harga_pasarannya_kini_menjadi_nol-7kyA_large.jpg
Kisah Miris 7 Pemain Bodong Naturalisasi Malaysia yang Harga Pasarannya Kini Menjadi Nol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661583/arsenal-juara-paruh-musim-liga-inggris-tutup-tahun-2025-dengan-rekor-manis-xbd.webp
Arsenal Juara Paruh Musim Liga Inggris, Tutup Tahun 2025 dengan Rekor Manis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/striker_al_ahli_ivan_toney_foto_ig_at_ivantoney1.jpg
Liverpool Siapkan Gebrakan Januari, Striker Bergaji Rp12,11 Miliar Per Pekan Dibidik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement