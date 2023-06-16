Terungkap! Lionel Scaloni Jadi Dalang di Balik Absennya Lionel Messi di Laga Timnas Indonesia vs Argentina

PELATIH Timnas Argentina, Lionel Scaloni jadi dalang di balik absennya Lionel Messi di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Pasalnya, Messi diketahui tidak pernah meminta untuk absen di laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023 itu.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Adapun laga tersebut bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.00 WIB.

Sebelum menghadapi Timnas Indonesia, Argentina lebih dulu melakoni laga kontra Australia di Workers Stadium, Beijing, China, pada Kamis (15/6/2023) malam WIB. Dalam pertandingan itu, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- berhasil menang dengan skor 2-0.

Lionel Messi pun tampil penuh dan berhasil menyumbang satu gol pada menit ke-2. Sementara satu gol Argentina lainnya dicetak German Pezzella di menit 68.

Akan tetapi, Timnas Argentina dipastikan tidak akan diperkuat Lionel Messi saat menghadapi Timnas Indonesia. Tidak hanya Messi, La Albiceleste juga tidak akan membawa dua pemain bintang mereka lainnya yakni Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi.

Ternyata, absennya Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi di laga Timnas Indonesia vs Argentina sepenuhnya merupakan keputusan Lionel Scaloni. Padahal, ketiga pemain tersebut tidak pernah meminta kepada Scaloni untuk absen melawan Timnas Indonesia.