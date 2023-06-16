Bayern Munich Dikabarkan Siap Tebus Klausul Pelepasan Kim Min-jae dari Napoli, Manchester United Ketikung?

KLUB raksasa Liga Jerman, Bayern Munich dikabarkan siap menebus klausul pelepasan Kim Min-jae dari Napoli. Kabar tersebut disiarkan jurnalis Italia, Gianluca Di Marzio.

Gianluca Di Marzio mengatakan bahwa Bayern Munich masuk dalam perburuan Kim Min-jae dan langsung mengungguli Manchester United. Dia menjelaskan jika tim berjuluk Die Roten itu serius untuk mendapatkan jasa bek berpaspor Korea Selatan tersebut.

Bahkan, Gianluca Di Marzio menegaskan jika Bayern Munich siap menebus klausul pelepasan Kim Min-jae dari Napoli. Bayern Munich pun disebut sudah bernegosiasi dengan pihak Napoli untuk segera mendaratkan Kim Min-jae di Allianz Arena.

“Bayern Munich saat ini berada di posisi terdepan untuk penandatanganan Kim Min-jae di sesi bursa transfer ini,” kata Gianluca Di Marzio, dikutip dari gianlucadimarzio.com, Jumat (16/6/2023).

“Negosiasi sedang berjalan dan dapat berjalan dengan cara yang konkret. Bayern Munich sangat menginginkan bek Napoli tersebut, dan siap membayar klausul pelepasan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kim Min-jae santer dikaitkan dengan Manchester United. Setan Merah -julukan Manchester United- diketahui telah memantau Kim Min-jae sejak lama dan telah memasukkan nama sang pemain dalam daftar buruan sejak Oktober 2022 lalu.