Respons Shin Tae-yong soal Rumor Lionel Messi Absen di Laga Timnas Indonesia vs Argentina

RESPONS Shin Tae-yong soal rumor Lionel Messi absen di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Pelatih asal Korea Selatan itu enggan menanggapi terkait isu tersebut.

Seperti diketahui, isu soal Lionel Messi yang bakal absen di laga Timnas Indonesia vs Argentina tengah berembus kencang belakangan ini. La Pulga -julukan Lionel Messi- dilaporkan tidak akan ikut rombongan Timnas Argentina ke Indonesia.

Menurut laporan jurnalis Argentina, Gaston Edul, Lionel Messi hanya akan memperkuat Timnas Argentina saat menghadapi Australia di Beijing, China, pada agenda FIFA Matchday Juni 2023. Setelah melakoni laga tersebut, Messi disebut ingin menjalani liburan bersama keluarganya dan tidak akan ikut bertolak ke Indonesia.

Melihat isu tersebut, Shin Tae-yong pun merespons dengan santai. Juru taktik yang akrab disapa STY itu tidak bisa memberikan banyak komentar lantaran sejauh ini tidak ada pernyataan resmi terkait absennya Lionel Messi di laga Timnas Indonesia vs Argentina.

“Kalau soal Messi tidak datang (isu), saya tidak pernah mendengar secara resmi. Jadi saya tidak bisa menjawab apa-apa,” kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (15/6/2023).

Terlepas dari rumor tersebut, Timnas Indonesia sudah menggelar sesi latihan jelang bentrok kontra Argentina. Latihan itu digelar di Lapangan A, Senayan, Jakarta pada Kamis (15/6/2023) sore WIB kemarin.