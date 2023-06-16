Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pesepakbola Bintang Timnas Argentina yang Absen Lawan Timnas Indonesia, Nomor 1 sang Kapten!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |02:40 WIB
3 Pesepakbola Bintang Timnas Argentina yang Absen Lawan Timnas Indonesia, Nomor 1 sang Kapten!
Berikut 3 pesepakbola bintang Timnas Argentina yang absen lawan Timnas Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK 3 pesepakbola bintang Timnas Argentina yang absen lawan Timnas Indonesia akan dibahas di sini. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Argentina di laga kedua FIFA Matchday Juni 2023.

Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB. Menjelang laga tersebut, pelatih Timnas Argentina yakni Lionel Scaloni membeberkan jika timnya tidak akan diperkuat 3 pemain bintang mereka.

Lantas, siapa sajakah tiga pesepakbola bintang Timnas Argentina yang absen lawan Timnas Indonesia? Simak ulasan berikut untuk mengetahuinya.

Berikut 3 Pesepakbola Bintang Timnas Argentina yang Absen Lawan Timnas Indonesia

3. Nicolas Otamendi

Nicolas Otamendi

Urutan ketiga dalam daftar ini adalah Nicolas Otamendi. Otamendi merupakan salah satu pemain bertahan andalan Timnas Argentina.

Meski usianya sudah tidak muda lagi yakni 35 tahun, Otamendi masih menjadi pilihan Lionel Scaloni ketika Timnas Argentina berlaga. Namun, Scaloni mengatakan jika Otamendi tidak akan dibawa ke Tanah Air untuk laga kontra Timnas Indonesia.

Penyebabnya, Lionel Scaloni ingin memberikan waktu istirahat untuk Nicolas Otamendi bersama keluarganya. Padahal, Otamendi diketahui tidak meminta untuk absen membela Timnas Argentina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192775/hilton_moreira_rela_menjalani_profesi_sebagai_bodyguard_demi_mewujudkan_mimpinya-7AXD_large.jpg
Kisah Eks Persib Bandung Hilton Moreira, Rela Jadi Bodyguard demi Wujudkan Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192746/simak_kisah_miris_7_pemain_bodong_naturalisasi_malaysia_yang_harga_pasarannya_kini_menjadi_nol-7kyA_large.jpg
Kisah Miris 7 Pemain Bodong Naturalisasi Malaysia yang Harga Pasarannya Kini Menjadi Nol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661609/tarik-muharemovic-nyaman-duet-dengan-jay-idzes-kami-ingin-pamer-kualitas-qas.webp
Tarik Muharemovic Nyaman Duet dengan Jay Idzes: Kami Ingin Pamer Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/allano_lima_kedua_kiri_menjadi_man_of_the_match.jpg
Komentar Emosional Allano Usai Tampil Menggila saat Persija Bantai Bhayangkara FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement