3 Pesepakbola Bintang Timnas Argentina yang Absen Lawan Timnas Indonesia, Nomor 1 sang Kapten!

Berikut 3 pesepakbola bintang Timnas Argentina yang absen lawan Timnas Indonesia (Foto: Reuters)

SEBANYAK 3 pesepakbola bintang Timnas Argentina yang absen lawan Timnas Indonesia akan dibahas di sini. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Argentina di laga kedua FIFA Matchday Juni 2023.

Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB. Menjelang laga tersebut, pelatih Timnas Argentina yakni Lionel Scaloni membeberkan jika timnya tidak akan diperkuat 3 pemain bintang mereka.

Lantas, siapa sajakah tiga pesepakbola bintang Timnas Argentina yang absen lawan Timnas Indonesia? Simak ulasan berikut untuk mengetahuinya.

Berikut 3 Pesepakbola Bintang Timnas Argentina yang Absen Lawan Timnas Indonesia

3. Nicolas Otamendi





Urutan ketiga dalam daftar ini adalah Nicolas Otamendi. Otamendi merupakan salah satu pemain bertahan andalan Timnas Argentina.

Meski usianya sudah tidak muda lagi yakni 35 tahun, Otamendi masih menjadi pilihan Lionel Scaloni ketika Timnas Argentina berlaga. Namun, Scaloni mengatakan jika Otamendi tidak akan dibawa ke Tanah Air untuk laga kontra Timnas Indonesia.

Penyebabnya, Lionel Scaloni ingin memberikan waktu istirahat untuk Nicolas Otamendi bersama keluarganya. Padahal, Otamendi diketahui tidak meminta untuk absen membela Timnas Argentina.