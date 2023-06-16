Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Tegaskan Ingin Liburan Kelar Laga Timnas Argentina vs Australia, Pasti Absen Lawan Timnas Indonesia?

Dimas Khaidar , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |01:38 WIB
Lionel Messi Tegaskan Ingin Liburan Kelar Laga Timnas Argentina vs Australia, Pasti Absen Lawan Timnas Indonesia?
Penyebab Lionel Messi dipastikan absen di laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Reuters)
A
A
A

LIONEL Messi tegaskan ingin liburan kelar laga Timnas Argentina vs Australia. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah pernyataan La Pulga -julukan Lionel Messi- tersebut memastikan dirinya absen lawan Timnas Indonesia?

Sebagaimana diketahui, Timnas Argentina baru saja menyelesaikan laga kontra Australia di Workers Stadium, Beijing, China, Kamis (15/6/2023) malam WIB. Dalam pertandingan itu, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- berhasil menang dengan skor 2-0.

Lionel Messi

Timnas Argentina membuka gol kemenangan via Lionel Messi pada menit ke-2. Sementara, gol tambahan tim asuhan Lionel Scaloni itu dicetak oleh German Pezzella (68’).

Selanjutnya, Timnas Argentina akan menghadapi Timnas Indonesia di laga kedua FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan tersebut bakal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Namun, Lionel Messi tampaknya dipastikan bakal absen membela Timnas Argentina saat menghadapi Timnas Indonesia. Messi memberikan indikasi bahwa dirinya tidak akan ikut rombongan Argentina ke Indonesia saat diwawancarai setelah laga kontra Australia.

“Sekarang, saya dengan keinginan besar saya ingin pergi ke liburan yang layak saya dapatkan,” kata Lionel Messi dikutip dari akun Twitter Albiceleste Talk, Jumat (16/6/2023).

Halaman:
1 2
      
