Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Shayne Pattynama Ngebet Jalani Debut Bersama Skuad Garuda

Dimas Khaidar , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |00:20 WIB
Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Shayne Pattynama Ngebet Jalani Debut Bersama Skuad Garuda
Shayne Pattynama akui tak sabar jalani debut bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN keturunan, Shayne Pattynama ngebet jalani debut bersama Timnas Indonesia saat hadapi Argentina. Dia mengaku tidak sabar untuk memiliki pengalaman indah kala disaksikan suporter Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Argentina di laga kedua FIFA Matchday Juni 2023. Laga tersebut bakal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Shayne Pattynama

Sebelumnya, Shayne Pattynama masuk skuad Timnas Indonesia saat menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023). Dalam laga yang berakhir 0-0 itu, Shayne hanya menjadi penghangat bangku cadangan.

Kendati demikian, Shayne Pattynama mengaku antusias menyambut laga Timnas Indonesia vs Argentina. Dia tidak sabar untuk bermain dan menjalani debutnya bersama Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

“Ini sangat gila dengan para fans, akan sangat bagus. Saya sangat menantikan pengalaman yang indah dengan 80 ribu fans. Saya tidak sabar bermain untuk negara saya, akan sangat indah,” kata Shayne Pattynama dilansir dari ANTARA, Jumat (16/6/2023).

Sementara itu, menjelang laga Timnas Indonesia vs Argentina, La Albiceleste -julukan Argentina- dipastikan tidak akan diperkuat sang megabintang, Lionel Messi. Menanggapi kabar tersebut, Shayne Pattynama mengatakan pertandingan kontra Argentina bukanlah hanya fokus kepada Messi saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192775/hilton_moreira_rela_menjalani_profesi_sebagai_bodyguard_demi_mewujudkan_mimpinya-7AXD_large.jpg
Kisah Eks Persib Bandung Hilton Moreira, Rela Jadi Bodyguard demi Wujudkan Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192746/simak_kisah_miris_7_pemain_bodong_naturalisasi_malaysia_yang_harga_pasarannya_kini_menjadi_nol-7kyA_large.jpg
Kisah Miris 7 Pemain Bodong Naturalisasi Malaysia yang Harga Pasarannya Kini Menjadi Nol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661549/rebut-emas-sea-games-2025-patricia-geraldine-bidik-asian-games-2026-znj.webp
Raih Emas Wushu SEA Games 2025, Patricia Geraldine Bidik Asian Games 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/roberto_carlos.jpg
Roberto Carlos Jalani Operasi Jantung Darurat, Begini Kondisi sang Legenda Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement