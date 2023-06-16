Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Shayne Pattynama Ngebet Jalani Debut Bersama Skuad Garuda

PEMAIN keturunan, Shayne Pattynama ngebet jalani debut bersama Timnas Indonesia saat hadapi Argentina. Dia mengaku tidak sabar untuk memiliki pengalaman indah kala disaksikan suporter Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Argentina di laga kedua FIFA Matchday Juni 2023. Laga tersebut bakal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Sebelumnya, Shayne Pattynama masuk skuad Timnas Indonesia saat menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023). Dalam laga yang berakhir 0-0 itu, Shayne hanya menjadi penghangat bangku cadangan.

Kendati demikian, Shayne Pattynama mengaku antusias menyambut laga Timnas Indonesia vs Argentina. Dia tidak sabar untuk bermain dan menjalani debutnya bersama Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

“Ini sangat gila dengan para fans, akan sangat bagus. Saya sangat menantikan pengalaman yang indah dengan 80 ribu fans. Saya tidak sabar bermain untuk negara saya, akan sangat indah,” kata Shayne Pattynama dilansir dari ANTARA, Jumat (16/6/2023).

Sementara itu, menjelang laga Timnas Indonesia vs Argentina, La Albiceleste -julukan Argentina- dipastikan tidak akan diperkuat sang megabintang, Lionel Messi. Menanggapi kabar tersebut, Shayne Pattynama mengatakan pertandingan kontra Argentina bukanlah hanya fokus kepada Messi saja.