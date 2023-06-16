Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Punya Skuad Gemuk Jelang Liga 1 2023-2024, Luis Milla Buka Kans Pinjamkan Pemain

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:18 WIB
Persib Bandung Punya Skuad Gemuk Jelang Liga 1 2023-2024, Luis Milla Buka Kans Pinjamkan Pemain
Luis Milla buka kemungkinan lepas pemain Persib Bandung jelang Liga 1 2023-2024 (Foto: Persib Bandung)
PERSIB Bandung punya skuad gemuk jelang Liga 1 2023-2024, Luis Milla buka kans pinjamkan pemain. Pada saat ini, Persib Bandung memiliki lebih dari 30 pemain dalam skuadnya.

Sebanyak empat pemain sudah hengkang dari skuad Maung Bandung – julukan Persib. Namun, skuad Persib Bandung masih terlalu gemuk menjelang Liga 1 2023-2024.

 Persib Bandung

"Kalian semua tahu dengan adanya regulasi baru yang mana diperbolehkan menambah dua pemain asing, maka ini menjadi situasi yang kurang baik bagi pemain lokal. Rencana saya adalah terus bekerja dengan semua pemain dan melakukan analisa terhadap mereka, baru setelah itu saya mengambil keputusan," kata Luis Milla.

Sang juru taktik asal Spanyol mengaku akan mengevaluasi para pemainnya menjelang Liga 1 2023-2024. Sehingga mereka yang ada di skuad pada Liga 1 2023-2024 adalah yang benar-benar layak.

"Saya akan melihat siapa yang punya performa lebih baik, bagaimana sikap dari masing-masing pemain, karena bagi saya ini menyulitkan karena pemain kini menunjukkan performa yang bagus, mereka bekerja dengan sangat bagus dan sikap yang bagus juga, mereka memikirkan kolektivitas," tuturnya.

Oleh karena itu, Milla akan membuat para pemainnya bersaing satu sama lainnya di sepanjang bulan Juni 2023 ini. Sebab, musim baru Liga 1 akan segera digelar pada 1 Juli 2023.

"Mereka harus berjuang mendapatkan satu posisi karena yang main hanya 11, bukan 32 dan ini yang sangat sulit," tegasnya.

Luis Milla pun memastikan Persib hanya akan berkekuatan 22 hingga 23 pemain dalam menghadapi Liga 1 202-/2024. Ditambah tiga pemain dari Akademi Persib.

