Sebut FIFA Pantau Keamanan Suporter di Liga 1, Erick Thohir: Kalau Rusuh Lagi Saya Angkat Bendera Putih

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mengatakan angkat bendera putih kalau suporter Liga 1 masih rusuh lagi. Sebab ia menegaskan, FIFA sampai saat ini masih memantau keamanan suporter di Indonesia, terutama di Liga 1 2023-2024 mendatang.

"Ini ada harapan FIFA kepada Indonesia sebagai negara dengan penduduk banyak suka bola. Cuma kalau tak mendisiplinkan diri, saya angkat bendera putih juga," ujar Erick Thohir di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, FIFA terus memantau kondisi sepakbola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Hal itu untuk memastikan transformasi sepakbola Indonesia dapat berjalan.

Erick Thohir mengatakan FIFA memang mendukung segala upaya PSSI untuk transformasi sepakbola. Namun, suporter dan para pelaku sepakbola harus mendukung penuh dengan bersikap lebih baik.

"Jangan terjadi kerusuhan. Inget loh, FIFA akan mengirim beberapa orang ke Indonesia akhir tahun ini. Salah satunya stadium security and safety. Kalau tidak berubah, ya, pasti dihukum," tambahnya.

Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan saat ini Indonesia memang tidak mendapatkan sanksi dari FIFA imbas tragedi Kanjuruhan. Namun jika komitmen menjadi lebih baik tidak bisa dijalankan, tanpa ragu FIFA pasti akan memberikan hukuman.