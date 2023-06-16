Resmi! Napoli Tunjuk Rudi Garcia sebagai Pelatih Baru Gantikan Luciano Spalletti

NAPOLI resmi tunjuk Rudi Garcia sebagai pelatih baru. Juru taktik asal Prancis itu bakal menggantikan Luciano Spalletti yang tak lanjutkan tugasnya sebagai pelatih Napoli.

Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ia menginformasikan jika Napoli resmi menggaet Rudi Garcia.

"Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa setelah bertemu dan berbicara selama 10 hari terakhir, Rudi Garcia akan menjadi pelatih baru Napoli," kata De Laurentiis pada Twitternya dikutip dari ANTARA, Jumat (16/6/2023).

Rudi Garcia bukan sosok baru di Liga Italia. Ia pernah menukangi AS Roma pada periode 2013-2016.

Selama bertugas di AS Roma, ia berhasil membawa tim Ibu Kota itu jadi runner up dua musim beruntun. Itu terjadi di Liga Italia 2013-2014 dan 2014-2015.

Pada medio Januari 2016, ia dipecat oleh AS Roma. Kemudian, dirinya sempat menganggur beberapa bulan, sebelum akhirnya dipercaya melatih Olympique Marseille.

Selain Marseille, Rudi Garcia juga sempat menjadi pelatih Olympique Lyon (2019-2021). Setelah itu, dirinya hijrah ke Arab Saudi menangani Al Nassr pada Juli 2022.