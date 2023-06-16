Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Resmi! Napoli Tunjuk Rudi Garcia sebagai Pelatih Baru Gantikan Luciano Spalletti

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:10 WIB
Resmi! Napoli Tunjuk Rudi Garcia sebagai Pelatih Baru Gantikan Luciano Spalletti
Rdui Garcia resmi jadi pelatih Napoli (Foto: Instagram/Rudi Garcia)
A
A
A

NAPOLI resmi tunjuk Rudi Garcia sebagai pelatih baru. Juru taktik asal Prancis itu bakal menggantikan Luciano Spalletti yang tak lanjutkan tugasnya sebagai pelatih Napoli.

Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ia menginformasikan jika Napoli resmi menggaet Rudi Garcia.

Rudi Garcia

"Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa setelah bertemu dan berbicara selama 10 hari terakhir, Rudi Garcia akan menjadi pelatih baru Napoli," kata De Laurentiis pada Twitternya dikutip dari ANTARA, Jumat (16/6/2023).

Rudi Garcia bukan sosok baru di Liga Italia. Ia pernah menukangi AS Roma pada periode 2013-2016.

Selama bertugas di AS Roma, ia berhasil membawa tim Ibu Kota itu jadi runner up dua musim beruntun. Itu terjadi di Liga Italia 2013-2014 dan 2014-2015.

Pada medio Januari 2016, ia dipecat oleh AS Roma. Kemudian, dirinya sempat menganggur beberapa bulan, sebelum akhirnya dipercaya melatih Olympique Marseille.

Selain Marseille, Rudi Garcia juga sempat menjadi pelatih Olympique Lyon (2019-2021). Setelah itu, dirinya hijrah ke Arab Saudi menangani Al Nassr pada Juli 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/47/2892747/ac-milan-kembali-raih-hasil-positif-usai-sikat-lazio-2-0-stefano-pioli-tak-mau-sombong-cW8goRGIhf.jpg
AC Milan Kembali Raih Hasil Positif Usai Sikat Lazio 2-0, Stefano Pioli Tak Mau Sombong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/47/2848554/kisah-kim-min-jae-dulu-murid-shin-tae-yong-kini-jadi-monster-italia-xAPOHPa1aZ.jpg
Kisah Kim Min-jae, Dulu Murid Shin Tae-yong Kini Jadi Monster Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/47/2837885/agen-nicolo-zaniolo-sebut-kliennya-cocok-dengan-ac-milan-segera-berlabuh-HjIIpluo7B.jpg
Agen Nicolo Zaniolo Sebut Kliennya Cocok dengan AC Milan, Segera Berlabuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/47/2837874/zlatan-ibrahimovic-beri-tanggapan-begini-usai-sandro-tonali-merapat-ke-newcastle-united-dari-ac-milan-iq5vW2EKsx.jpg
Zlatan Ibrahimovic Beri Tanggapan Begini Usai Sandro Tonali Merapat ke Newcastle United dari AC Milan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661415/garuda-calling-19-nama-terbaik-masuk-tc-timnas-futsal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-knt.webp
Garuda Calling, 19 Nama Terbaik Masuk TC Timnas Futsal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/08/romelu_lukaku_mengalami_cedera_serius.jpg
Cedera Tak Kunjung Pulih, Romelu Lukaku Bikin Napoli Panik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement