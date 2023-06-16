Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pesepakbola Debutan yang Tampil Flop di Liga Inggris 2022-2023, Nomor 1 Ujung Tombak Liverpool

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |04:17 WIB
Richarlison termasuk salah satu pesepakbola yang flop di Liga Inggris 2022-2023 (Foto: Reuters)
SEBANYAK 5 pesepakbola debutan yang tampil flop di Liga Inggris 2022-2023 akan dibahas di sini. Liga Inggris 2022-2023 resmi berakhir dengan Manchester City keluar sebagai juara.

Menariknya, berakhirnya Liga Inggris juga memberikan catatan tersendiri bagi setiap pemain. Ada pemain yang sepanjang musim ini mengalami peningkatan performa dibanding musim sebelumnya. Ada pula pemain anyar yang justru tampil sangat flop bersama tim barunya di Liga Inggris 2022-2023.

Lantas, siapa sajakah pesepakbola debutan yang tampil flop di Liga Inggris 2022-2023? Simak ulasan Okezone berikut ini untuk mengetahuinya.

Berikut 5 Pesepakbola Debutan yang Tampil Flop di Liga Inggris 2022-2023

5. Marc Cucurella

Marc Cucurella

Marc Cucurella menjadi sosok penting dalam meningkatnya performa Brighton & Hove Albion di Liga Inggris 2021-2022. Oleh karena itu, dirinya langsung menjadi salah satu rebutan klub-klub papan atas Liga Inggris.

Chelsea menjadi tim yang beruntung mendapatkan tandatangannya meski harus merogoh kocek hingga 65,3 juta euro atau setara Rp1 triliun. Sayangnya, penampilan Cucurella sepanjang musim 2022-2023 di Stamford Bridge sangat jauh dari ekspektasi. Alhasil, dirinya menuai hujan kritik dari berbagai pihak.

4. Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang

Aubameyang memutuskan kembali ke Liga Inggris dengan bergabung bersama Chelsea di awal musim 2022-2023. Pemain asal Gabon ini berharap jika dirinya akan dilatih oleh sosok Thomas Tuchel.

Nahas, Tuchel justru dipecat oleh The Blues -julukan Chelsea- dan diganti Graham Potter. Alhasil, performanya pun flop jika dibanding bersama klub-klub sebelumnya.

Aubameyang hanya mencetak 1 gol dalam 15 pertandingan di Liga Inggris 2022-2023. Selain karena faktor pelatih, Aubameyang juga menderita cedera yang membuatnya kurang bisa beradaptasi dengan The Blues.

Halaman:
1 2 3
      
