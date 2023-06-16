Ini Alasan Jude Bellingham Pilih Nomor Punggung 5 di Real Madrid

INI alasan Jude Bellingham pilih nomor punggung 5 di Real Madrid. Bellingham mengatakan jika dia ingin memberikan penghormatan kepada legenda Real Madrid, Zinedine Zidane sekaligus idolanya yang sebelumnya mengenakan nomor tersebut di Los Blancos -julukan Real Madrid.

Sebagaimana diketahui, Real Madrid resmi menggaet Jude Bellingham dari Borussia Dortmund dengan nilai transfer 103 juta euro atau sekitar Rp1,67 triliun. Bellingham menandatangani kontrak berdurasi enam tahun bersama klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu itu.

Bicara soal alasannya memilih nomor punggung 5 di Real Madrid, Bellingham menjelaskan jika dia tidak ingin meniru sang legenda Zinedine Zidane. Pemain berpaspor Inggris tersebut hanya ingin memberikan penghormatan kepada legenda Timnas Prancis itu.

"Saya sudah sering mengatakannya di sejumlah wawancara bahwa saya mengagumi Zinedine Zidane, warisan yang dia tinggalkan dengan nomor ini di Madrid -- Saya hanya ingin menjadi Jude, tetapi saya ingin memberikan penghormatan tentang betapa hebatnya dia," kata Bellingham mengutip dari ANTARA, Jumat (16/6/2023).

"Mungkin saya akan memperpanjang warisan nomor ini, dan bukan mencapai levelnya (Zidane)," lanjut Jude Bellingham.

Sejatinya, Jude Bellingham memiliki nomor favorit yakni 22. Akan tetapi, nomor tersebut sudah dikenakan Antonio Rudiger di Real Madrid sehingga pemain berusia 19 tahun itu memilih nomor punggung 5.