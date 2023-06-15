Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rafael Struick Blak-blakan soal Strategi Timnas Indonesia saat Hadapi Argentina: Andalkan Serangan Balik!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |22:45 WIB
Rafael Struick Blak-blakan soal Strategi Timnas Indonesia saat Hadapi Argentina: Andalkan Serangan Balik!
Rafael Struick blak-blakan soal strategi Timnas Indonesia saat hadapi Argentina (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia akan menghadapi lawan berat yakni Argentina di laga kedua FIFA Matchday Juni 2023. Rafael Struick pun blak-blakan soal strategi Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dengan mengatakan bakal mengandalkan skema serangan balik di laga tersebut.

Untuk diketahui, laga Timnas Indonesia vs Argentina bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut akan menjadi kali pertama kedua tim bersua di level senior.

Rafael Struick

Sebelumnya, Timnas Indonesia dan Argentina telah bertemu sebanyak dua kali di level junior tepatnya pada kelompok usia 20 tahun. Pertama, Timnas Indonesia dibantai 0-5 di FIFA World Youth 1979, dan kedua menahan imbang Argentina 1-1 di laga persiapan SEA Games 2007.

Menjelang duel tersebut, Rafael Struick mengatakan pertandingan bakal berlangsung sulit bagi Timnas Indonesia terlebih Argentina menduduki peringkat pertama ranking FIFA. Kendati begitu, pemain ADO Den Haag tersebut menegaskan Skuad Garuda akan tampil habis-habisan dan memberikan perlawanan ke La Albiceleste -julukan Argentina.

“Ini akan menjadi laga sulit, mereka nomor satu dunia, kami akan memberikan yang terbaik, bertarung 100 persen, dan kita akan lihat apa yang akan bisa kami dapat,” ujar Rafael kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (15/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192775/hilton_moreira_rela_menjalani_profesi_sebagai_bodyguard_demi_mewujudkan_mimpinya-7AXD_large.jpg
Kisah Eks Persib Bandung Hilton Moreira, Rela Jadi Bodyguard demi Wujudkan Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192746/simak_kisah_miris_7_pemain_bodong_naturalisasi_malaysia_yang_harga_pasarannya_kini_menjadi_nol-7kyA_large.jpg
Kisah Miris 7 Pemain Bodong Naturalisasi Malaysia yang Harga Pasarannya Kini Menjadi Nol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/50/1661731/5-duel-tinju-paling-spektakuler-di-tahun-2025-conor-benn-vs-chris-eubank-torehkan-sejarah-tzc.webp
5 Duel Tinju Paling Spektakuler di Tahun 2025: Conor Benn vs Chris Eubank Torehkan Sejarah!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/pelatih_arsenal_mikel_arteta_foto_arsenal.jpg
Arsenal Menggila di Puncak Klasemen, Mikel Arteta Siapkan Manuver Besar Januari, 8 Nama Dibidik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement