Rafael Struick Blak-blakan soal Strategi Timnas Indonesia saat Hadapi Argentina: Andalkan Serangan Balik!

TIMNAS Indonesia akan menghadapi lawan berat yakni Argentina di laga kedua FIFA Matchday Juni 2023. Rafael Struick pun blak-blakan soal strategi Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dengan mengatakan bakal mengandalkan skema serangan balik di laga tersebut.

Untuk diketahui, laga Timnas Indonesia vs Argentina bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut akan menjadi kali pertama kedua tim bersua di level senior.

Sebelumnya, Timnas Indonesia dan Argentina telah bertemu sebanyak dua kali di level junior tepatnya pada kelompok usia 20 tahun. Pertama, Timnas Indonesia dibantai 0-5 di FIFA World Youth 1979, dan kedua menahan imbang Argentina 1-1 di laga persiapan SEA Games 2007.

Menjelang duel tersebut, Rafael Struick mengatakan pertandingan bakal berlangsung sulit bagi Timnas Indonesia terlebih Argentina menduduki peringkat pertama ranking FIFA. Kendati begitu, pemain ADO Den Haag tersebut menegaskan Skuad Garuda akan tampil habis-habisan dan memberikan perlawanan ke La Albiceleste -julukan Argentina.

“Ini akan menjadi laga sulit, mereka nomor satu dunia, kami akan memberikan yang terbaik, bertarung 100 persen, dan kita akan lihat apa yang akan bisa kami dapat,” ujar Rafael kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (15/6/2023).