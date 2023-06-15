Shin Tae-yong Ungkap Rencananya Jelang Timnas Indonesia vs Argentina, Bikin Skuad Garuda Berjaya?

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong ungkap rencananya jelang Timnas Indonesia vs Argentina. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan akan menganalisa laga Timnas Argentina vs Australia dan telah memberikan pesan kepada Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga tersebut bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Menjelang laga tersebut, Timnas Indonesia telah lebih dulu menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu (14/6/2023) kemarin. Dalam laga tersebut, Marc Klok cs harus puas ditahan imbang dengan skor 0-0.

Di sisi lain, Argentina menjalani laga kontra Australia di Workers Stadium, Beijing, China pada hari ini, Kamis (15/6/2023) malam WIB. Lionel Messi dan kolega berhasil meraih kemenangan dengan skor dua gol tanpa balas alias 2-0 lewat gol Lionel Messi (2’) dan German Pazzella (68’).

Shin Tae-yong pun mengatakan jika dirinya akan menganalisa laga Timnas Argentina vs Australia. Hal itu dilakukan sebagai salah satu rencananya jelang laga Timnas Indonesia kontra Argentina.

“Hari ini memang ada pertandingan Argentina melawan Australia di China, saya akan analisa pertandingan tersebut,” kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (15/6/2023).