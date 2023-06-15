Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perjuangan Skuad Garuda! Pertarungan Sengit Indonesia vs Palestina dalam World Class Match FIFA Matchday, Malam ini, di iNews

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |21:59 WIB
Perjuangan Skuad Garuda! Pertarungan Sengit Indonesia vs Palestina dalam World Class Match FIFA Matchday, Malam ini, di iNews
Timnas Indonesia menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: MNC Media)
A
A
A

TIMNAS Indonesia berlaga melawan Palestina dalam FIFA Matchday 2023 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu (14/6).

Skuad asuhan Shin Taeyong tersebut turun dengan formasi 4-4-2 dan langsung mengawali pertandingan dengan seru melawan Palestina. Serangan demi serangan terus diberikan dari kedua tim. Sayangnya, Timnas Indonesia masih kesulitan mengembangkan permainan di babak pertama. Sedangkan, Palestina sempat mendapat peluang dari lini sayap kanan, Mahmoud Wadi mendapat umpan dari rekan satu timnya namun gagal membobol gawang Syahrul Trisna.

Timnas Indonesia

Di menit ke-40, Rizky Ridho dan Rafael Struick mendapat peluang emas tetapi masih belum membuahkan gol sehingga babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0. Masuki babak kedua, skuad Garuda belum memberikan banyak perubahan tetapi mereka tampil cukup apik. Di menit ke-55, Yakob Sayuri mendapat satu peluang tapi sepakannya melambung tinggi ke atas gawang Palestina.

Kemudian, skuad Garuda terus tampil agresif dengan beberapa peluang untuk mencetak gol namun tetap saja semuanya tidak berbuah hasil manis, sebab Palestina benar-benar mampu menahan gempuran dari skuad Garuda sehingga usaha kerasnya tetap berakhir dengan skor 0-0 hingga akhir laga. Lantas, bagaimana keseruan jalannya pertandingan antara Indonesia vs Palestina?

Saksikan keseruan laga sengit Indonesia vs Palestina dalam FIFA Matchday 2023, malam ini, Kamis, 15 Juni 2023, pukul 21.00 WIB di iNews. Selain itu, dapat disaksikan juga secara streaming di Vision+ dan RCTI+.

Ayo set ulang frekuensi TV digital/STB anda, tonton iNews di saluran digital terbaik.

(Reinaldy Darius)

      
