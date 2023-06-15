Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Vietnam vs Hong Kong di FIFA Matchday Juni 2023: Golden Stars Cuma Menang Tipis 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |21:43 WIB
Hasil Timnas Vietnam vs Hong Kong di FIFA Matchday Juni 2023: Golden Stars Cuma Menang Tipis 1-0
Timnas Vietnam mengalahkan Hong Kong 1-0 (Foto: VFF)
A
A
A

HASIL Timnas Vietnam vs Hong Kong di FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas di sini. Laga yang dimainkan di Lach Tray Stadium, Haiphong, Vietnam, Kamis (15/6/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan The Golden Stars – julukan Timnas Vietnam.

Jalannya Pertandingan

Timnas Vietnam

Timnas Vietnam langsung mengendalikan permainan sedari awal. Formasi 5-3-2 yang diterapkan Philippe Troussier berjalan apik dengan mengandalkan permainan sayap.

Terpantau, serangan Nguyen Tuan Anh dan kolega berhasil mengacak-acak lini pertahanan milik Timnas Hong Kong. Walaupun begitu, Timnas Hong Kong menerapkan strategi bertahan yang solid.

Memasuki pertengahan babak pertama, kedua tim menampilkan permainan yang saling menyerang. The Golden Stars terlihat bermain dengan lebih percaya diri untuk menyerang.

Gol yang ditunggu tuan rumah akhirnya tiba pada menit ke-31. Que Ngoc Hai membuka skor melalui sepakan terukur. Hong Kong pun dengan lekas berupaya mencetak gol balasan.

Halaman:
1 2
      
