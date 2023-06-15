Rafael Struick Dapat Julukan Baru dari Marselino Ferdinan, Siap Menggila di Laga Timnas Indonesia vs Argentina?

RAFAEL Struick dapat julukan baru dari Marselino Ferdinan. Lantas, apakah hal tersebut membuatnya siap menggila di laga Timnas Indonesia vs Argentina?

Ya, Rafael Struick berhasil mencuri perhatian kala tampil apik di debutnya bersama Timnas Indonesia. Dia berhasil mengobrak-abrik lini belakang Palestina dalam laga pertama FIFA Matchday Juni 2023.

Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada (14/6/2023) malam WIB kemarin, Rafael Struick diturunkan sebagai starter oleh sang pelatih, Shin Tae-yong. Dia ditandemkan bersama Dimas Drajad di lini depan Timnas Indonesia.

Rafael Struick bermain selama 45 menit sebelum digantikan Dendy Sulistyawan di awal babak kedua. Kendati hanya bermain satu babak, penyerang ADO Den Haag itu mampu menunjukkan skill dan kengototan saat menghadapi Palestina.

Sayangnya, penampilannya itu masih belum cukup untuk membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Sebab, laga antara Timnas Indonesia vs Palestina berakhir sama kuat dengan skor 0-0.

Rafael Struick yang tampil gemilang di laga tersebut pun mendapat julukan baru dari rekan satu timnya yakni Marselino Ferdinan. Hal tersebut dapat terlihat di kolom komentar unggahan Instagram pribadinya, @rafaelstruick.