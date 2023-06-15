Klasemen Grup A di Matchday Pertama Piala Asia U-17 2023: Timnas Malaysia U-17 di Posisi Buncit!

Berikut klasemen Grup A di matchday pertama Piala Asia U-17 2023 (Foto: Twitter/FAM_Malaysia)

KLASEMEN Grup A di matchday pertama Piala Asia U-17 2023 akan dibahas di sini. Timnas Malaysia U-17 sementara ini berada di posisi paling buncit alias peringkat keempat Grup A Piala Asia U-17 2023.

Gelaran Piala Asia U-17 2023 telah dimulai pada hari ini, Kamis (15/6/2023) di Thailand. Pada hari ini, keempat tim di Grup A yakni Yaman, Thailand, Laos, dan Malaysia langsung menjalani matchday pertama mereka.

DImulai dari laga Timnas Yaman U-17 vs Timnas Malaysia U-17. Pertandingan tersebut digelar di Thammasat Stadium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (15/6/2023) sore WIB.

Menjalani laga perdana, Timnas Malaysia U-17 gagal mendulang hasil positif. Mereka dibantai dengan skor 0-4 dari Timnas Yaman U-17. Adapun empat gol kemenangan Yaman dicetak Abdulrahhman Al-Khadher Abdulnabi (21’), Adel Abbas Qasem (31’), Anwar Hussein Al-turaiqi (48’), dan Adib Ibrahim Adnan (87’ GBD).

Alhasil, Timnas Malaysia U-17 sementara ini menduduki posisi paling bawah alias keempat dengan mengoleksi 0 poin dari satu laga. Sedangkan Yaman U-17 bertengger di puncak klasemen dengan torehan tiga poin dari satu pertandingan.

Kemudian ada laga Thailand U-17 kontra Laos U-17. Bertanding sebagai tuan rumah di Pathum Thani Stadium, Pathum Thani, Thailand pada Kamis (15/6/2023) sore WIB, Thailand sukses meraih hasil positif.