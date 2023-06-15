Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Thailand U-17 vs Laos U-17 di Piala Asia U-17 2023: Gajah Perang Muda Menang Tipis 2-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |21:18 WIB
Hasil Timnas Thailand U-17 vs Laos U-17 di Piala Asia U-17 2023: Gajah Perang Muda Menang Tipis 2-1
Timnas Thailand U-17 kalahkan Laos U-17 di laga pembuka Piala Asia U-17 2023 (Foto: Twitter/Changsuek_TH)
A
A
A

HASIL Timnas Thailand U-17 vs Laos U-17 di Piala Asia U-17 2023 akan dibahas di sini. Gajah Perang Muda – julukan Timnas Thailand U-17 – menang 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di BG Stadium, Thailand, Kamis (15/6/2023) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Timnas Thailand U-17

Selaku tuan rumah, Timnas Thailand U-17 pun diuntungkan dengan dukungan para penonton. Tim asuhan Pipob On-Mo itu pun langsung mendobrak pertahanan Laos U-17 dengan permainan cepat.

Tidak butuh waktu lama, Dutsadee Buranajutanon (12’) sukses menjebol gawang Timnas Laos U-17. Kebobolan, Thim Xad -julukan Timnas Laos U-17- langsung bermain defensif dan berhati-hati saat menyerang.

Strategi ini tak mampu meredam permainan ofensif Gajah Perang Muda. Namun, berbagai serangan balik yang dirancang Laos akhirnya berbuah manis setelah Peeter Phanthavong (26’) sukses mencetak gol.

Namun, Thailand U-17 kembali mendominasi permainan setelah itu. Sayangnya, hingga jeda turun minum, tak ada gol lagi yang tercipta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/02/51/2839854/jadwal-siaran-langsung-timnas-korea-selatan-u-17-vs-jepang-di-piala-asia-u-17-2023-live-di-inews-1fV2Anqo0U.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Korea Selatan U-17 vs Jepang di Final Piala Asia U-17 2023, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2839060/hasil-timnas-korea-selatan-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-1-0-korsel-tantang-jepang-di-final-b4jY155jT8.jpg
Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0. Korsel Tantang Jepang di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2838978/hasil-timnas-iran-u-17-vs-timnas-jepang-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-3-0-pasukan-samurai-biru-lolos-ke-final-k2CGUNZ28i.jpg
Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-0, Pasukan Samurai Biru Lolos ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/51/2837587/hasil-timnas-arab-saudi-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-piala-asia-u-17-2023-menang-2-gol-tanpa-balas-uzbekistan-lolos-ke-semifinal-ubVpXpnL0N.jpg
Hasil Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Menang 2 Gol Tanpa Balas, Uzbekistan Lolos ke Semifinal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661415/garuda-calling-19-nama-terbaik-masuk-tc-timnas-futsal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-knt.webp
Garuda Calling, 19 Nama Terbaik Masuk TC Timnas Futsal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/jose_mourinho_cristiano_ronaldo.jpg
Modric Bongkar Sisi Keras Mourinho, Bikin Cristiano Ronaldo Menangis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement