Hasil Timnas Thailand U-17 vs Laos U-17 di Piala Asia U-17 2023: Gajah Perang Muda Menang Tipis 2-1

HASIL Timnas Thailand U-17 vs Laos U-17 di Piala Asia U-17 2023 akan dibahas di sini. Gajah Perang Muda – julukan Timnas Thailand U-17 – menang 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di BG Stadium, Thailand, Kamis (15/6/2023) malam WIB.

Jalannya Pertandingan





Selaku tuan rumah, Timnas Thailand U-17 pun diuntungkan dengan dukungan para penonton. Tim asuhan Pipob On-Mo itu pun langsung mendobrak pertahanan Laos U-17 dengan permainan cepat.

Tidak butuh waktu lama, Dutsadee Buranajutanon (12’) sukses menjebol gawang Timnas Laos U-17. Kebobolan, Thim Xad -julukan Timnas Laos U-17- langsung bermain defensif dan berhati-hati saat menyerang.

Strategi ini tak mampu meredam permainan ofensif Gajah Perang Muda. Namun, berbagai serangan balik yang dirancang Laos akhirnya berbuah manis setelah Peeter Phanthavong (26’) sukses mencetak gol.

Namun, Thailand U-17 kembali mendominasi permainan setelah itu. Sayangnya, hingga jeda turun minum, tak ada gol lagi yang tercipta.