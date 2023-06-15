Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bongkar Alasan Latihan Timnas Indonesia Ditutupi Kain Hitam Jelang Hadapi Argentina: Itu Permintaan Saya!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |20:15 WIB
Shin Tae-yong Bongkar Alasan Latihan Timnas Indonesia Ditutupi Kain Hitam Jelang Hadapi Argentina: Itu Permintaan Saya!
Shin Tae-yong sebut latihan Timnas Indonesia ditutup karena permintaannya (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

SHIN Tae-yong bongkar alasan latihan Timnas Indonesia ditutupi kain hitam jelang hadapi Argentina. Shin Tae-yong mengatakan bahwa kain hitam dalam sesi latihan di Lapangan A Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023) sore WIB itu merupakan permintaannya.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – langsung melaksanakan latihan setibanya di Jakarta, sehari setelah melakoni laga kontra Palestina pada Rabu 14 Juni 2023 kemarin. Mereka mempersiapkan diri untuk laga kontra Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin (19/6/2023).

 Timnas Indonesia

Namun, sesi latihan ini tidak seperti biasanya. Menjelang pertandingan kontra Argentina, sesi latihan Timnas Indonesia dikelilingi kain hitam di sekitarnya.

Penjagaan ketat juga mewarnai sesi latihan tersebut. Jika biasanya ada masyarakat umum yang bisa menyaksikan langsung setiap Skuad Garuda berlatih, kali ini tidak ada yang boleh menonton para pemain latihan.

Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara mengenai hal ini. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa hal ini adalah permintaannya yang dikabulkan oleh PSSI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192908/patrick_kluivert_dukung_jordi_cruyff_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam_pssi-IpT9_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192846/anak_john_herdman_pernnah_mengalahkan_timnas_indonesia_asuhan_shin_tae_yong_di_jakarta_fifacom-Uplu_large.jpg
Kisah Anak Kandung John Herdman Ternyata Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192733/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-KYJF_large.jpg
John Herdman Panggil 12 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661583/arsenal-juara-paruh-musim-liga-inggris-tutup-tahun-2025-dengan-rekor-manis-xbd.webp
Arsenal Juara Paruh Musim Liga Inggris, Tutup Tahun 2025 dengan Rekor Manis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/allano_lima_kedua_kiri_menjadi_man_of_the_match.jpg
Komentar Emosional Allano Usai Tampil Menggila saat Persija Bantai Bhayangkara FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement