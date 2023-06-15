Shin Tae-yong Bongkar Alasan Latihan Timnas Indonesia Ditutupi Kain Hitam Jelang Hadapi Argentina: Itu Permintaan Saya!

SHIN Tae-yong bongkar alasan latihan Timnas Indonesia ditutupi kain hitam jelang hadapi Argentina. Shin Tae-yong mengatakan bahwa kain hitam dalam sesi latihan di Lapangan A Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023) sore WIB itu merupakan permintaannya.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – langsung melaksanakan latihan setibanya di Jakarta, sehari setelah melakoni laga kontra Palestina pada Rabu 14 Juni 2023 kemarin. Mereka mempersiapkan diri untuk laga kontra Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin (19/6/2023).

Namun, sesi latihan ini tidak seperti biasanya. Menjelang pertandingan kontra Argentina, sesi latihan Timnas Indonesia dikelilingi kain hitam di sekitarnya.

Penjagaan ketat juga mewarnai sesi latihan tersebut. Jika biasanya ada masyarakat umum yang bisa menyaksikan langsung setiap Skuad Garuda berlatih, kali ini tidak ada yang boleh menonton para pemain latihan.

Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara mengenai hal ini. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa hal ini adalah permintaannya yang dikabulkan oleh PSSI.