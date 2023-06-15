Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Argentina vs Australia di FIFA Matchday Juni 2023: Lionel Messi Cetak Gol, Albiceleste Unggul 1-0

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:55 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Argentina vs Australia di FIFA Matchday Juni 2023: Lionel Messi Cetak Gol, Albiceleste Unggul 1-0
Lionel Messi bawa Argentina unggul 1-0 atas Australia di babak pertama (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Argentina vs Australia di FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Workers Stadium, Kamis (15/6/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-0 untuk babak pertama.

Lionel Messi membintangi permainan La Albiceleste -- julukan Timnas Argentina. Dia mencetak gol saat laga baru berjalan dua menit.

Timnas Argentina vs Timnas Australia

Jalannya Pertandingan

Argentina mengawali permainan dengan agresif dan langsung mencetak gol hanya dua menit setelah kick-off. Enzo Fernandez mencuri bola dari pemain Australia dan langsung memberikannya kepada Messi, yang tanpa kesulitan diselesaikan oleh sang megabintang.

Argentina kembali mengancam pada menit kesembilan. Namun, tembakan Messi masih belum menemui sasaran. Mereka terus mendominasi setelah itu, tapi belum ada gol lagi hingga setengah jam laga berjalan.

Australia mencoba peruntungannya pada menit ke-34. Namun begitu, upaya dari Jordan Bos gagal menemui sasaran.

Halaman:
1 2
      
